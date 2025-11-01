رسميًا.. محمود الخطيب رئيسًا للنادي الأهلي لدورة جديدة بعد فوز قائمته بالكامل

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي فوز الكابتن محمود الخطيب وقائمته بشكل رسمي في سباق الانتخابات، ليواصل قيادة القلعة الحمراء لأربع سنوات جديدة وسط دعم جماهيري واسع وثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، ويرصد الموجز التفاصيل.

اللجنة القضائية تعلن فوز قائمة الخطيب رسميًا

أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، برئاسة المستشار زكي شلقامي مدير التفتيش القضائي ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فوز قائمة محمود الخطيب رسميًا، وذلك بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية التي شهدت اكتساحًا واضحًا لقائمة الخطيب في جميع المناصب.

وضمت اللجنة المشرفة على الانتخابات عددًا من القضاة من هيئة النيابة الإدارية، من بينهم المستشار إبراهيم فكار، ومحمد حافظ، ومحمد عبد المعطي، الذين أشرفوا على سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة كاملة.

تشكيل مجلس إدارة الأهلي الجديد

أسفرت الانتخابات عن التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي للدورة 2025 - 2029، وجاء على النحو التالي:

محمود الخطيب : رئيس مجلس الإدارة.

: رئيس مجلس الإدارة. ياسين منصور : نائب الرئيس.

: نائب الرئيس. خالد مرتجي: أمين الصندوق.

أما العضوية فوق السن فجاءت تضم كلًا من:

سيد عبدالحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، حازم هلال.

بينما فاز بعضوية تحت السن كل من:

إبراهيم العامري، رويدا هشام.

الخطيب يوجه الشكر للجنة القضائية والجهات الإدارية

عقب إعلان فوزه رسميًا، وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لما بذلته من جهد لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن نجاح هذا العرس الديمقراطي يعكس وعي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وروح الانتماء التي يتميزون بها.

كما وجّه الخطيب الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود فوزي وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والمشرف على الجمعية العمومية، على متابعتهم الدقيقة وتعاونهم في إنجاح الانتخابات.

مرحلة جديدة في تاريخ القلعة الحمراء

من المنتظر أن يبدأ مجلس الإدارة الجديد مهامه رسميًا خلال الأيام المقبلة، لمواصلة مسيرة التطوير الإداري والرياضي والاجتماعي داخل النادي، خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي بدأها المجلس السابق، مثل استكمال فروع النادي في العاصمة الإدارية والتوسع في أكاديميات الكرة.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الخطيب سيعقد أول اجتماع للمجلس الجديد خلال الأسبوع المقبل لتوزيع الحقائب الإدارية ومناقشة الملفات العاجلة، في مقدمتها دعم فرق النادي المختلفة والاستعداد للبطولات القادمة.

استمرار الثقة في قيادة الخطيب

جاء فوز محمود الخطيب لدورة جديدة بمثابة تأكيد على الثقة التي يحظى بها داخل النادي الأهلي، حيث يرى الأعضاء أنه القائد القادر على الحفاظ على استقرار القلعة الحمراء واستمرار النجاحات على المستويين المحلي والقاري.

بهذا الفوز، يفتح الأهلي صفحة جديدة من العمل والإنجاز، تحت قيادة مجلس يجمع بين الخبرة والطموح، سعيًا لمواصلة كتابة التاريخ الذهبي للنادي الأكبر في إفريقيا.

