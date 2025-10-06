محمود الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة حسن شحاتة، نجم مصر ونادي الزمالك السابق، في أحد المستشفيات الخاصة، للاطمئنان على حالته الصحية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الروابط الإنسانية والرياضية التي تجمع كبار الشخصيات في كرة القدم المصرية.

زيارة الخطيب تعكس روح التضامن الرياضي

شهدت المستشفى حضور عدد من الشخصيات الرياضية، حيث أبدى الخطيب اهتمامًا خاصًا بصحة شحاتة، مؤكدًا على التقدير الكبير لمكانته كأحد أبرز رموز كرة القدم المصرية، تأتي هذه الزيارة أيضًا في وقت يتلقى فيه شحاتة الرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافيه بشكل كامل.

الزمالك يشكر الرئيس السيسي على دعمه الصحي

في سياق متصل، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، وأكد النادي أن هذا الموقف يعكس قيمة شحاتة ومكانته كأحد أهم رموز كرة القدم المصرية.

اقرأ أيضًا:

محمود الخطيب يعلن عدم الترشح لانتخابات الأهلي 2025 بسبب ظروفه الصحية



5 مرشحين لخلافة محمود الخطيب في رئاسة النادي الأهلي

