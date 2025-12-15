حقيقة زيادة المعاشات وموعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

يتزايد بحث أصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات يناير 2026، خاصة بعد القرارات الجديدة الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الدخل التأميني للمستفيدين، ويرصد الموجز التفاصيل.

زيادة معاشات يناير 2026 رسميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إقرار زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2026، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما تم زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية التي بدأت منذ عام 2019، وأسهمت في رفع الحد الأدنى للمعاشات من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مستوى الحماية الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2026

بحسب البيان الرسمي الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 متضمنة الزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع تطبيق آليات مرنة للصرف لتقليل التكدس وضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

أماكن صرف معاشات يناير 2026

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات لصرف المعاشات، لتيسير عملية الصرف على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع البنوك الحكومية والتجارية

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

خطوات الاستعلام عن معاشات يناير 2026

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح

الضغط على زر الاستعلام

تظهر بيانات المعاش وقيمته وموعد الصرف

تطوير الخدمات الرقمية لأصحاب المعاشات

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير الخدمات الرقمية، بهدف تسهيل وصول أصحاب المعاشات إلى بياناتهم ومستحقاتهم بسرعة ودقة، خاصة مع تطبيق زيادات معاشات يناير 2026 المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى.