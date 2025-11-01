التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري في الدوري

تترقب الجماهير المصرية، قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء غد 2 نوفمبرالجاري.

يبحث فريق الأهلي عن الفوز أمام نظيره فريق المصري بالدوري لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل أمام نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالبطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد المصري مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - مصطفي العش - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

لقاء فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري في الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد 2 نوفمبرالجاري.

مباراة الأهلي ضد المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء غد 2 نوفمبرالجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة الأهلي ضد المصري

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعه استعدادا لمواجهة المصري والمنتظر أن تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام .

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمد عبدالله - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - مروان عطية.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

اقرأ أيضًا:

محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد إعلان اعتزاله

قائمة محمود الخطيب تتقدم رسميًا لانتخابات الأهلي 2025 وسط ترقب جماهيري