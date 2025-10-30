موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري و القنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 2 نوفمبرالمقبل.

فريق الأهلي يسعي لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق المصري بالدوري لاستعادة الانتصارات تحت قيادة مديره الفني الجديد وذلك بعد التعادل ضد نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق المصري في الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء 2 نوفمبرالمقبل.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 2 نوفمبرالمقبل، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد المصري

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد المصري مشاركة كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

قائمة الأهلي لمواجهة المصري

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعه استعدادا لمواجهة المصري والمنتظر أن تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام .

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمد عبدالله - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - مروان عطية.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

