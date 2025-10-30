رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي: "أول مرة نشوف مهازل زي دي في الأهلي"

انتقادات نارية من نجم الكرة السابق لحارس الأهلي.. ومطالبة بتغيير حارس منتخب مصر

رضا عبدالعال يفتح النار على الشناوي

أثار نجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال جدلاً واسعًا بعد تصريحاته القوية ضد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث اتهمه بالتسبب في حالة غير مسبوقة داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن "ما يحدث لم نره من قبل في تاريخ الأهلي" ، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال عبدالعال في بث مباشر عبر قناته على يوتيوب إن الشناوي رفض الجلوس على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام إيجل نوار البورندي، بحجة معاناته من شد عضلي، مضيفًا: "النهارده الشد راح وبقى زي الفل، أول مرة أشوف المهازل دي في الأهلي".

مقارنة مع أساطير حراسة الأهلي

استعاد عبدالعال ذكريات الماضي ليؤكد أن مثل هذا الموقف لم يكن يحدث في أجيال الأهلي السابقة، قائلاً:

"شوبير كان بيقعد له إكرامي وثابت البطل احتياطي، والحضري نفسه قعد احتياطي لمصطفى كمال، إنما دلوقتي بقينا نشوف تصرفات لا تليق بالنادي الأهلي."

وأشار إلى أن الشناوي فقد كثيرًا من مستواه خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الإعلام المصري هو السبب في استمراره الأساسي، وأضاف: "لولا الإعلام في ضهره، والله ما يلعب لا في الأهلي ولا في المنتخب."

دعوة لمنح الثقة لمصطفى شوبير

وطالب رضا عبدالعال بمنح الفرصة الكاملة للحارس الشاب مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يستحق أن يكون الحارس الأساسي للأهلي بعد الأداء الجيد الذي يقدمه، قائلًا:

"من أول الموسم وأنا بقول إن الوقت حان لمصطفى شوبير، الشاب عنده طموح ومستعد يشيل المسؤولية."

وأضاف: "لما مصطفى يغلط الكل بيهاجمه، لكن لما الشناوي يغلط المعلقين بيخافوا ينتقدوه، رغم إن الجون اللي دخل في الأهلي مينفعش حارس عنده 15 سنة يعمله."

رسالة إلى حسام حسن

وفي ختام تصريحاته، وجه عبدالعال رسالة مباشرة إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مطالبًا بمنح الفرصة للحارس أحمد الشناوي (بيراميدز)، ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الوطني، قائلًا:

"آن الأوان يكون أحمد الشناوي هو الحارس رقم واحد في منتخب مصر، لأنه الأجدر والأكثر ثباتًا في المستوى."

موجة من الجدل في الوسط الرياضي

تصريحات رضا عبدالعال أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشناوي يمر بفترة من الانتقادات بعد تعادل الأهلي الأخير أمام بتروجيت في الدوري، وسط تساؤلات جماهيرية حول مستقبله في التشكيل الأساسي.

ويُعد هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها عدد من نجوم الكرة السابقين لأداء الأهلي الدفاعي وحراسه خلال الموسم الجاري، ما يشير إلى تصاعد الضغط الجماهيري على الجهاز الفني قبل المباريات القادمة.



تصريحات رضا عبدالعال تفتح بابًا واسعًا للنقاش داخل الأوساط الكروية حول معايير اختيار حراس المرمى في الأهلي والمنتخب، وتعيد إلى الواجهة السؤال الأهم: هل حان وقت التغيير في عرين الفراعنة والأهلي؟

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت اليوم في الدوري و مفاجآت التشكيل

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إيجل نوار بدوري الأبطال و القنوات الناقلة

