البنك الأهلي المصري يطرح شهادات الادخار الأعلى فائدة بعائد 17%

شهادات الادخار.. عائد ثابت هو الأعلى في السوق المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادات الادخار الجديدة بعائد ثابت يصل إلى 17% سنويًا لمدة 3 سنوات، لتصبح بذلك الأعلى من بين الشهادات المتاحة حاليًا في البنك من حيث معدل الفائدة الثابتة، ويرصد الموجز تفاصيل شهادات الادخار.

عائد شهري ثابت يدعم دخل الأسرة

شهادات الادخار.. وأوضح البنك أن العميل يمكنه استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، ليحصل على عائد شهري ثابت بقيمة 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا متتالية، ما يجعلها من أكثر أدوات الادخار استقرارًا وجاذبية في السوق المصرفي المصري.

مميزات شهادات الادخار الجديدة

وأكد البنك الأهلي أن شهادات الادخار متاحة بعائد شهري ثابت، وتُعد من أفضل الخيارات أمام المواطنين الباحثين عن دخل شهري مضمون يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش.

وتتيح هذه الشهادات إمكانية الاستفادة من عوائد منتظمة دون التأثر بتقلبات أسعار الفائدة، إذ يظل العائد ثابتًا طوال فترة الشهادة، مع إمكانية شراء الشهادة من أي فرع للبنك الأهلي أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.

البنك المركزي وسعر الفائدة

يُذكر أن شهادات الادخار تُعد من أبرز أدوات الاستثمار الآمن التي يعتمد عليها المصريون، خاصة في فترات عدم استقرار الأسواق، إذ توفر دخلاً شهريًا ثابتًا وتُعتبر بديلًا مناسبًا للمدخرات النقدية.

ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة كوسيلة للتحكم في معدلات التضخم، حيث يتم رفع الفائدة عند زيادة الأسعار وخفضها في حال تراجع التضخم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عوائد شهادات الادخار الجديدة في البنوك المختلفة.

وتواصل البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، طرح أدوات ادخارية متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، سواء بعائد ثابت أو متغير، بما يتناسب مع توجهات السوق والسياسة النقدية للدولة.

اقرأ أيضًا:

بنك مصر يشارك في مبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين العاملين بالخارج التي أطلقها البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة



استقرار نسبي بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 أكتوبر



استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

