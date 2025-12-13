حكم تركيب الأظافر الصناعية والوضوء.. الإفتاء يوضح الضوابط الشرعية

تلقى دار الإفتاء المصرية استفسارًا من إحدى السيدات حول جواز تركيب الأظافر البلاستيكية وما إذا كانت تُعد من الوصل المحرم، وكيفية أداء الوضوء معها، ويرصد الموجز التفاصيل.

الأظافر الصناعية والزينة: مباح شرعًا

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن تركيب الأظافر الصناعية ليس محرّمًا إذا كان الغرض منه التزين، مع ضرورة إزالتها عند الوضوء، لأنها تشكّل حاجزًا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهو ما يؤثر على صحة الطهارة.

هل تُعد الأظافر الصناعية من الوصل المنهي عنه؟

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى، أن تركيب الأظافر الصناعية لا يدخل في تغيير خلق الله ولا يُصنَّف ضمن الوصل المنهي عنه شرعًا، حيث أن الوصل المحرم يتعلق بالشعر فقط.

وأضاف الورداني أن التزين بالأظافر الصناعية جائز شرعًا بشرط نزعها أثناء الوضوء ليصل الماء إلى الأظافر الطبيعية، إذ إن غسل اليدين إلى المرافق من أركان الوضوء الأساسية.

حكم الصلاة وطلاء الأظافر

أما عن طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء، فقد أكدت دار الإفتاء أنه يجب إزالته قبل الوضوء، وأوضحت أن الطلاء نفسه مباح كوسيلة للزينة وقد يُؤجر عليه إذا قصدت المرأة به التزين لزوجها.

وأشار البيان إلى أن المشكلة ليست في الطلاء ذاته، بل في منع الماء من الوصول إلى الظفر، ما يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، مستشهدةً بقول الله تعالى:

"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق..."

كما نقلت الدار عن الإمام الدردير المالكي أن شرط صحة الوضوء هو عدم وجود أي حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة، سواء كان شمعًا أو دهنًا أو أي مادة أخرى.