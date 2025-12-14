مصر تطلق مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الجديدة لتعزيز التكامل القاري

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، وعدد من السفراء ورجال الأعمال.



- صرح رائد لدعم التجارة والابتكار

ويأتي هذا المركز ليكون الأول من نوعه في شمال أفريقيا، ويهدف إلى توسيع فرص التجارة والاستثمار، ويعزز مكانة مصر كمحرك أساسي لمستقبل التجارة الأفريقية. كما يُعد مركزًا حيويًا للمعلومات التجارية، وبناء القدرات، والابتكار، والتواصل القاري.



- كلمة رئيس الوزراء: رؤية استراتيجية للتكامل الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي يعكس الدور المحوري لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وتيسير التجارة.

وأضاف: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تكامل أفريقيا كقارة واحدة أمر بالغ الأهمية لازدهارها المستقبلي ومكانتها العالمية، ويهدف هذا التكامل إلى تشكيل سوق موحدة تُعزز التجارة والاستثمار داخل القارة."

وأشار إلى أن هذه السوق الموحدة تساعد على تحقيق وفورات الحجم، ودفع عجلة التصنيع، وتشجيع تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتقليل اعتماد القارة على تصدير المواد الخام.



- تعزيز القدرات التفاوضية والاستثمارية لأفريقيا

وأوضح رئيس الوزراء أن التكامل القاري يعزز القدرة التفاوضية لأفريقيا على المستوى العالمي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود مثل شبكات الطرق والطاقة.

وأكد: "التكامل القاري مفتاح لتحقيق نمو مستدام وشامل، وتأمين مكانة أفريقيا كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي."



- دور مصر كمحور اقتصادي واستراتيجي

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التحالفات الاقتصادية الأفريقية تفتح أسواق المستهلكين الأفريقية للشركات المصرية، وتوفر فرصًا استثمارية مربحة في قطاعات البناء والطاقة والاتصالات. كما يسهم التعاون مع المؤسسات المالية القارية في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم مكانة مصر كمركز محوري يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.



- شراكة مستمرة مع أفريكسيم بنك

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد كان شريكًا استراتيجيًا لمصر خلال الفترات الصعبة مثل الإصلاحات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19، ودعم الأمن الصحي للقارة من خلال توفير ملايين الجرعات ضمن مبادرة AVAT.

وأضاف أن البنك يتعاون مع مصر في برامج قارية لتعزيز الإنتاج الزراعي، والتصنيع، وتجارة الغذاء، بما يعزز دور مصر في توريد الأسمدة والسلع الأساسية.



- المركز الجديد منصة للتدريب والابتكار

يتوقع أن يوفر مركز التجارة الأفريقي منصات لمعلومات التجارة ورصد الأسواق، ومساحات للتدريب والبحث والابتكار للشركات الأفريقية، بالإضافة إلى كونه منصة لعقد أكبر فعاليات التجارة والاستثمار في أفريقيا، بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا أن موقع المركز في العاصمة الجديدة يعزز مكانة مصر كبوابة قارية للاستثمارات والتجارة والدبلوماسية، ويكمل دورها كمضيف للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك وعضو مؤسس للبنك.

