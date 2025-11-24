مدبولي يبحث مع رئيس السنغال تعزيز الشراكة ودعم التكامل الأفريقي المشترك

على هامش مشاركته في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، ممثلًا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.



- تحيات رئاسية وتأكيد على عمق العلاقات

استهل الدكتور مدبولي اللقاء بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السنغالي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين. كما أشاد بالزخم المتنامي في التعاون المشترك، مؤكدًا أن السنغال تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في غرب أفريقيا.



- رئيس السنغال: علاقات البلدين نموذج للتعاون الأفريقي

من جانبه، أكد الرئيس باسيرو ديوماي فاي أن العلاقات المصرية السنغالية تمثل نموذجًا للتعاون المثمر داخل القارة، مدعومة بروابط ثقافية وسياسية ممتدة. وشدد على أهمية تعزيز العمل المشترك لفتح آفاق أكبر للتعاون بما يلبي تطلعات الشعبين ويعزز مسار التكامل الأفريقي.



- تحيات متبادلة ودعم لمواصلة التنسيق

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس السنغال عن خالص تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

