موعد إعادة انتخابات النواب 2025 في 7 محافظات وإلغاء النتائج في 19 دائرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لإعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد من دوائر المرحلة الأولى، وذلك بعد القرار الصادر بإلغاء النتائج في 19 دائرة انتخابية كاملة داخل 7 محافظات، ويأتي هذا القرار في ظل حرص الدولة على ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الموجز » التفاصيل الكاملة حول موعد إعادة الانتخابات، ومواعيد التصويت في الداخل والخارج، والدوائر التي شملها قرار الإلغاء.

الهيئة الوطنية تلغي الانتخابات في 19 دائرة بـ7 محافظات

خلال مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بسبب عدم حسم الأغلبية أو وجود طعون مؤثرة. وشملت قرارات الإلغاء محافظات:

الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، الفيوم.

وجاءت أبرز الدوائر الملغاة كالآتي:

الجيزة: الدائرة الثامنة "إمبابة".

قنا: الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

سوهاج: الدوائر من الأولى حتى السادسة، إضافة إلى الدائرة الثامنة "دار السلام".

البحيرة: الدوائر الأولى والثالثة والثامنة.

الإسكندرية: الدائرة الثانية "الرمل أول".

أسيوط: الدائرة الثالثة "الفتح".

الفيوم: الدائرتان الأولى والرابعة.

هذه الدوائر ستعاد فيها الانتخابات بالكامل وفق الجدول المعلن من الهيئة.

موعد إعادة انتخابات النواب للمرحلة الأولى

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إجراء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة، وجاء الجدول الزمني الرسمي كالآتي:

1 و2 ديسمبر 2025 : تصويت المصريين في الخارج.

: تصويت المصريين في الخارج. 3 و4 ديسمبر 2025 : تصويت المصريين داخل مصر.

: تصويت المصريين داخل مصر. 11 ديسمبر 2025 : إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة.

: إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة. بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة: بدء فترة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتتولى المحكمة العليا الفصل العاجل في الطعون لضمان استكمال العملية الانتخابية دون تأخير.

14 محافظة في المرحلة الأولى.. ومنافسة قوية على المقاعد الفردية

تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة، أبرزها:

الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر.

وشهدت هذه المحافظات منافسات قوية بين المرشحين، خاصة في الدوائر الفردية التي لم يتمكن أي مرشح فيها من تحقيق الأغلبية المطلقة خلال الجولة الأولى.

الهيئة الوطنية: إشراف قضائي كامل وضمانات للنزاهة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل تحت إشراف قضائي يضمن أعلى مستويات النزاهة. وأضافت أن مشاركة المواطنين في جولة الإعادة ستكون عنصرًا حاسمًا في استكمال تشكيل مجلس النواب 2025، مؤكدة أن أهمية الجولة الثانية لا تقل عن الجولة الأولى في تحديد مستقبل المقاعد الفردية.

بهذا الجدول الزمني تكون الهيئة الوطنية قد وضعت خارطة واضحة لإعادة الانتخابات في الدوائر التي شهدت إلغاءً كليًا، مع التأكيد على دعم العملية الانتخابية بكل الإجراءات القانونية والرقابية التي تضمن استحقاقًا ديمقراطيًا كاملاً، واستمرارًا لجهود الدولة في تعزيز المشاركة السياسية.