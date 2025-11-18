الهيئة الوطنية تعلن إلغاء الانتخابات في 7 دوائر بسوهاج.. وتوجيهات رئاسية بالتدقيق

في مؤتمر صحفي رسمي، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء انتخابات المرحلة الأولى في سبع دوائر بمحافظة سوهاج إلغاءً كليًا، وذلك ضمن إجراءات فحص النتائج والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في بعض اللجان. يأتي هذا القرار في إطار التزام الهيئة بضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية وتحقيق الشفافية في إعلان النتائج، ويرصد الموجز التفاصيل

تفاصيل المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2025

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب مشاركة واسعة، حيث أُجريت الانتخابات في 14 محافظة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، وتمت العملية داخل 5606 لجنة فرعية يحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فيها.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجدول الزمني المعتمد يسمح باستئناف الدعاية الخاصة بجولة الإعادة فور إعلان النتيجة الرسمية، على أن تُقبل الطعون خلال 48 ساعة من الإعلان النهائي، بحد أقصى 20 نوفمبر، بينما تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

7 دوائر في سوهاج ملغاة بالكامل

أعلن المستشار حازم بدوي أن الإلغاء شمل الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة في محافظة سوهاج، مؤكدًا أن قرار الإلغاء جاء بعد مراجعة دقيقة للأحداث والتقارير الواردة حول العملية الانتخابية وما شابها من تجاوزات.

وأشار إلى أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي قرارات إضافية متى ثبت تعذّر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء بالإلغاء الجزئي أو الكامل في دوائر أخرى، التزامًا بالقانون وضمانًا لسلامة العملية الديمقراطية.

توجيهات الرئيس السيسي: “اتخاذ القرار الذي يرضي الله ويعكس إرادة المصريين”

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان رسمي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة واضحة للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا ضرورة إعادة فحص الأحداث التي وقعت داخل بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين.

وطالب الرئيس الهيئة بـ:

التدقيق الكامل في فحص الطعون والتقارير.

في فحص الطعون والتقارير. ضمان الشفافية التامة في جميع الإجراءات.

في جميع الإجراءات. التأكد من حصول كل مرشح على نسخة رسمية من محاضر الفرز .

. اتخاذ القرار الصحيح دون تردد، حتى لو وصل الأمر إلى إعادة الانتخابات بالكامل أو في دوائر محددة.

وأكد الرئيس أن الهدف هو أن ينعكس البرلمان القادم على الإرادة الحقيقية للشعب المصري.

تشديد على الرقابة على الدعاية الانتخابية

كما دعا الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن جميع الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات الدعائية التي تم رصدها، لضمان عدم تكرارها خلال الجولات المقبلة، وتحقيق رقابة فعالة في إطار القانون.

اقرأ أيضًا:

بدء الصمت الانتخابي في 13 محافظة استعدادًا لـ انتخابات مجلس النواب



لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام بالرقم القومي ومواعيد التصويت



