الشتاء يقترب في مصر.. 8 أيام تفصلنا عن بدايته الرسمية

تفصلنا 8 أيام عن بدء فصل الشتاء رسمياً في مصر، والذي ينطلق في 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 90 يوماً من الأجواء الباردة والمتقلبة أحيانًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

موسم الشتاء.. ما ينتظره المصريون

يعد الشتاء من أكثر الفصول التي ينتظرها المصريون لما يحمله من أجواء منعشة وأمطار تغطي مناطق واسعة، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد برودته تدريجيًا إلى محافظات الصعيد.

موعد الشتاء الفلكي في مصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الشتاء هذا العام يبدأ فلكياً يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 19 مارس 2026، أي لمدة 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة.

يتميز هذا اليوم بـذروة الميل الجنوبي للشمس، حيث تصل إلى أقصى نقطة جنوبية في مدارها، ما يؤدي إلى قصر النهار وطول الليل، وارتفاع حد البرودة ليلاً.

تأثير الشتاء على الطقس

الليل يصبح بارداً مع احتمال تشكل الصقيع في بعض المناطق.

النهار يكون قصيراً نسبياً مقارنة بالفصول الأخرى.

السواحل الشمالية والوجه البحري تتلقى أمطاراً غزيرة أحيانًا.

تدريجياً تمتد الأجواء الباردة إلى محافظات الصعيد.

مواعيد الفصول الأربعة لعام 2025