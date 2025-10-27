وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. فرص عمل لخريجي التجارة والهندسة والتقديم إلكترونيًا

البنك الزراعي المصري يعلن عن وظائف جديدة لعام 2025

أعلن البنك الزراعي المصري عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة داخل المركز الرئيسي وفروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للمتقدمين من الجنسين من حديثي التخرج، في إطار خطة البنك لتأهيل الكوادر الشابة ودعم سوق العمل المصرفي بالكفاءات الجديدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات، بما يعزز من دوره في التنمية الريفية وتطوير القطاع المصرفي.

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الزراعي المصري

تشمل الوظائف المعلنة خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، سواء من الأقسام العربية أو الإنجليزية، إلى جانب خريجي كليات الهندسة في تخصصات محددة تشمل:

الاتصالات

علوم الحاسب

الشبكات

نظم المعلومات

حاسبات وتكنولوجيا المعلومات

أمن المعلومات

علوم البيانات

الذكاء الاصطناعي

ميكاترونيكس

وتهدف هذه التخصصات إلى دعم إدارات تكنولوجيا المعلومات وأمن الأنظمة الإلكترونية داخل البنك بما يتماشى مع التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

شروط التقديم في وظائف البنك الزراعي المصري 2025

حدد البنك عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. حاصلًا على بكالوريوس من جامعة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات. ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، مع أولوية لأصحاب التقديرات الأعلى. أن يكون المتقدم من دفعات 2021 حتى 2025. ألا يزيد العمر عن 28 عامًا في تاريخ نشر الإعلان. أن يتطابق عنوان المتقدم مع المحافظة المطلوب العمل بها كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي. أن تكون البطاقة سارية وصادرة قبل تاريخ الإعلان.

شروط الخدمة العسكرية والمدنية والمستندات المطلوبة

بالنسبة للذكور، يشترط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة "قدوة حسنة" أو حاصل على إعفاء نهائي.

أما بالنسبة للإناث، فيجب تقديم ما يثبت أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

ويجب على المتقدمين إرفاق المستندات التالية أثناء التسجيل:

صورة بطاقة الرقم القومي (وجهين).

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء للذكور.

شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث.

المحافظات المشمولة وضوابط القبول

أكد البنك أن فرص التعيين تشمل جميع محافظات الجمهورية، ما يمنح الشباب فرصًا متكافئة في مختلف المناطق.

وشدد على أنه سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على بيانات غير صحيحة، أو في حالة إخفاء درجة قرابة تصل إلى الدرجة الرابعة لأي من العاملين بالبنك، إذ يُعد ذلك سببًا مباشرًا لإلغاء الطلب.

آلية الاختيار وخطوات التقديم

سيتم اختيار المرشحين بناءً على المعايير العلمية والدرجات الأعلى، من خلال اختبارات تقييم موضوعية تضمن تكافؤ الفرص.

ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال ملء استمارة إلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة، على أن يتم التواصل مع المقبولين مبدئيًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتحديد مواعيد المقابلات.

🔗 رابط التقديم الرسمي:

https://abe.ebi.gov.eg/

دعم الشباب ورؤية البنك للتنمية الريفية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الزراعي المصري لتطوير موارده البشرية ودعم خطط الدولة في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لحديثي التخرج.

كما يسعى البنك إلى تعزيز دوره في تمويل المشروعات الزراعية والتنمية الريفية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المصرفية في المناطق الريفية.

