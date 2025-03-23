كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي.. تفاصيل القرض وشروطه

كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي.. في إطار جهود الدولة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع البنك الزراعي المصري مبادرة قرض البتلو، الذي يستهدف دعم صغار المربين والمزارعين من خلال تقديم تمويل ميسر يمكنهم من شراء العجول وتوفير الأعلاف اللازمة لتسمينها.

ويسهم كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق المحلية، مما يساعد في استقرار الأسعار وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي

كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي

أهمية قرض البتلو في دعم الإنتاج المحلي



شهد المشروع القومي للبتلو توسعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة عن تقديم تمويلات بقيمة 413 مليون جنيه لـ487 مستفيدًا، مما ساهم في تربية وتسمين 4820 رأس ماشية.

وبذلك ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة منذ بدء المشروع إلى 8.9 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 44 ألف مربي، وأسهمت في تنمية وتسمين 510 آلاف رأس ماشية، مما يعزز من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء.

التوسع في تراخيص تشغيل أنشطة الثروة الحيوانية



لم يقتصر دعم الدولة على التمويلات المالية فحسب، بل شمل أيضًا تنظيم قطاع الثروة الحيوانية عبر منح التراخيص اللازمة للمربين، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 3780 رخصة، منها 2100 رخصة لصغار المربين، ما يضمن التزامهم بالمعايير البيطرية والصحية.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير تمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية، استفاد منها 95 مربيًا، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة تقدم خدمات الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة وتصنيعها.

أهداف المشروع القومي للبتلو



كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي.. يُعتبر المشروع القومي للبتلو أحد المبادرات الاستراتيجية للدولة، حيث يسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها ما يستعرضه الموجز على النحو التالي:

دعم صغار المربين والشباب الراغبين في الدخول إلى مجال الإنتاج الحيواني.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والحد من الاعتماد على الاستيراد.

تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال زيادة المعروض في الأسواق.

منع ذبح العجول الصغيرة قبل بلوغ الوزن المثالي، مما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم.

توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والمربين، خاصة في المناطق الريفية.

تفاصيل قرض البتلو المقدم من وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري



تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري على تقديم قرض البتلو وفق شروط ميسرة، حيث يُتاح للمستفيدين ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتميز القرض بالآتي:

نسبة الفائدة: 5% متناقصة، مما يجعله ميسرًا لصغار المربين.

مدة السداد: مرنة، حيث تُحدد وفقًا لدورة التسمين لضمان تحقيق المربين لعائد مناسب قبل البدء في السداد.

التغطية التأمينية: يشمل القرض تأمينًا على الماشية ضد المخاطر الصحية والنفوق، مما يحمي المربين من الخسائر غير المتوقعة.

الدعم البيطري: يحصل المستفيدون على متابعة دورية من الأطباء البيطريين لضمان صحة الماشية وتوفير التحصينات اللازمة.

شروط الحصول على قرض البتلو



للاستفادة من قرض البتلو، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن نجاح المشروع واستمراريته، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، لضمان استفادة صغار المربين المحليين من المبادرة.

امتلاك سجل تجاري وبطاقة ضريبية للمشروع، لضمان الجدية والاستمرارية.

تقديم دراسة جدوى مبسطة توضح كيفية إدارة المشروع وتحقيق الأرباح.

امتلاك حظيرة مرخصة أو تقديم تعهد بترخيصها خلال فترة القرض.

الالتزام بالرعاية البيطرية والتحصينات الدورية للعجول، لضمان صحتها وسلامتها.

عدم التصرف في العجول إلا بعد بلوغها الوزن المناسب للبيع، بما يحقق الهدف الرئيسي من المشروع.

كيفية الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي

خطوات التقديم على قرض البتلو



للحصول على قرض البتلو، يمكن للراغبين اتباع الخطوات التالية:

زيارة أقرب فرع للبنك الزراعي المصري والتقدم بطلب الحصول على القرض.

التواصل مع مديريات الزراعة في المحافظات للحصول على المعلومات المطلوبة.

إعداد وتجهيز الأوراق اللازمة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، ودراسة جدوى للمشروع.

التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم التعهدات الخاصة بترخيص الحظائر والرعاية البيطرية.

متابعة المستجدات عبر الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لمعرفة أي تحديثات في الشروط والإجراءات المتعلقة بـ قرض البتلو.



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