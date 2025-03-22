كل ما تريد معرفته عن قرض تجهيز العروسة 2025 من بنك ناصر

قرض تجهيز العروسة.. تعتبر التحضيرات للزواج ذات تكلفة عالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ولذا أتاح بعض البنوك للمواطنين الحصول على قرض تجهيز العروسة 2025 بضوابط ميسرة.

الحصول على قرض تجهيز العروسة من بنك ناصر

ويسعي المقبلين على الزوج الحصول على قرض الزواج وتجهيز العروسة وعليه يقدم الموجز، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على قرض تجهيز العروسة من بنك ناصر.

قرض تجهيز العروسة 2025 من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي القروض الاجتماعية "الحسنه" والتي تشمل في مضمونها قرض تجهيز العروسة “قرض الزواج"، يأتي ذلك في إطار الخدمات الاجتماعية المميزة التي يدمها البنك لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

كما تمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة الاف جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف أداريه بسيطة، وتسدد على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

الفئات المستحقة لقرض تجهيز العروسة

وجاءت الفئات المستحقة لقرض تجهيز العروسة من بنك ناصر، على النحو التالي:

اصحاب المرتبات

المعاشات

ورثة المعاشات.

بنك ناصر

شروط الحصول على قرض تجهيز العروسة

وتأتي شروط الحصول على قرض تجهيز العروسة من بنك ناصر، على النحو التالي:

حال الاقتراض بضمان المرتب يشترط أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - و تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

في حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يشترط أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط او المرتب على البنك.

وفى حال الاقتراض بضمان المعاش/ المعاش المستحق، يشترط تحويل القسط او المعاش على البنك – في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

المستندات المطلوبة

وتأتي المستندات المطلوبة للحصول على قرض تجهيز العروسة من بنك ناصر، كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية .

الرقم التأميني للمقترض والضـامن والمستفيد .

تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين او الطوائف المسيحية “لا تزيد مدته عن سبع سنوات.”

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