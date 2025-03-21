كارت ميزة بنك مصر 2025.. الحل الأمثل لإدارة معاملاتك المالية بأمان وسهولة

يعد كارت ميزة بنك مصر 2025 أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، حيث يُسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة الشمول المالي وتوفير حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة، وتتميز هذه البطاقة بسهولة الاستخدام وتعدد الخدمات التي تقدمها، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف الفئات، ونسرد التفاصيل عبر الموجز.

شروط إصدار كارت ميزة بنك مصر 2025

يوفر بنك مصر شروطًا بسيطة وميسرة لإصدار كارت ميزة بنك مصر 2025، حيث تشمل هذه الشروط:

فتح حساب بنكي: يتطلب الحصول على البطاقة فتح حساب بنكي لدى بنك مصر (جاري، توفير، أو حساب يوم بيوم).

الحد الأدنى للعمر: يمكن إصدار البطاقة للشباب بدءًا من عمر 16 عامًا.

الرسوم: يتم إصدار البطاقة لأول مرة مجانًا، وتصل مدة صلاحيتها إلى خمس سنوات. أما في حال فقدانها أو تلفها، يتم إصدار بطاقة بديلة مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات، بينما تبلغ رسوم إصدار رقم سري بديل 3 جنيهات.

الخدمات التي يوفرها كارت ميزة بنك مصر 2025

يتميز كارت ميزة بنك مصر 2025 بتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تتيح للمستخدمين تنفيذ معاملاتهم بسهولة وأمان، ومن أبرز هذه الخدمات:

السحب النقدي والشراء: يُمكن لحاملي البطاقة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي أو الدفع المباشر في المتاجر داخل مصر.

إدارة الحسابات: يمكن ربط حتى 6 حسابات إضافية بخلاف الحساب الأساسي، ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في إدارة أموالهم.

تحويل الأموال: تتيح البطاقة إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات المرتبطة بها عبر ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر.

الاستعلام عن الأرصدة: يمكن للمستخدم متابعة أرصدته بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي أو خدمة البنك الفوري الإلكترونية على مدار الساعة.

حدود استخدام كارت ميزة بنك مصر 2025

حرص بنك مصر على تحديد سقف مالي لاستخدام البطاقة بما يضمن أمان العملاء، وجاءت الحدود على النحو التالي:

الشراء عبر الإنترنت داخل مصر: حد أقصى 15,000 جنيه يوميًا، و300,000 جنيه شهريًا.

الشراء في المتاجر: حد أقصى 50,000 جنيه يوميًا، و100,000 جنيه شهريًا.

السحب النقدي: حد أقصى 30,000 جنيه يوميًا، و100,000 جنيه شهريًا.

مصاريف إصدار كارت ميزة بنك مصر 2025

تبلغ رسوم إصدار كارت ميزة بنك مصر 2025 نحو 15 جنيهًا، بينما تبلغ المصاريف السنوية 10 جنيهات. وفي حالة إصدار بطاقة بديلة بدل فاقد أو تالف، تُفرض رسوم قدرها 10 جنيهات.

مميزات كارت ميزة بنك مصر 2025

يتميز كارت ميزة بنك مصر 2025 بعدد من المزايا التي تجعله من أكثر الحلول المصرفية انتشارًا في مصر:

يُستخدم لاستقبال الدعم النقدي من برامج مثل "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجًا.

يُستخدم لصرف المعاشات والمرتبات بمرونة وسهولة.

يُتيح لحامله تنفيذ معاملاته المالية الحكومية الإلكترونية بأمان تام.

لماذا يعد كارت ميزة بنك مصر 2025 خيارك الأمثل؟

مع توافر خدمات متنوعة، رسوم ميسرة، وإجراءات بسيطة للإصدار، يُعد كارت ميزة بنك مصر 2025 الحل المثالي لمن يبحث عن بطاقة دفع إلكترونية موثوقة تساعده في إدارة أمواله اليومية بسهولة وأمان.

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