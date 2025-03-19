تعرف على تفاصيل قرض السيارة المستعملة 2025 .. بنك مصر

تعد قروض السيارة أحد البدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة، ويقدم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قروض تناسب شرائح العملاء فى 2025 ، ويصل حجم التمويل فى البنك الأهلى المصرى إلى 3 ملايين جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال المهن الحرة، حيث يصل التمويل إلى 100% من سعر السيارة ويعرض الموجز تفاصيل قرض السيارة المستعملة 2025.

المستندات المطلوبة لـقرض السيارة



المستندات المطلوبة لقروض السيارة : صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق "وفقاً والسياسة المعتمدة).

شروط قرض السيارة من البنك الأهلى المصرى

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين ، ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة ، وعمولة السداد المبكر للقرض "الكلي والجزئي" 3% حتى 5 سنوات و 3.5%أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سدد ، وغرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

فترات السداد من عام حتى 7

وتتراوح فترات السداد من عام حتى 7 أعوام، وتوجد برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتمانى وبدون مصاريف فتح حساب.

تفاصيل تمويل السيارات المستعملة

تمويل السيارات المستعملة من بنك فيصل: ـ التمويل المتوافق مع الشريعة: التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

2. الحد الأقصي للتمويل:

ـ تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

ـ تمويل يصل إلي 75 % من قيمة السيارة.

ـ فترة السداد: مدة سداد تصل إلى 10 سنوات بشروط محددة.

ـ الحد الأدنى للدخل: الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه.

ـ السن المطلوب: سن العميل لا يقل عن 21 عاماً.

ـ الرسوم الإدارية: مصاريف إدارية 0.5 % من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.ـ أسعار العائد: أسعار عائد تنافسية.



تعرف على تفاصيل قرض السيارة المستعملة 2025



المستندات المطلوبة لـقرض السيارة بنك مصر





صورة بطاقة الرقم القومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء ـ مياه ـ تليفون ( عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين: شهادة مفردات الراتب الشهرى

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية: صورة البطاقة الضريبية

صورة ترخيص تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر .

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