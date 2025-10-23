استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، وسط متابعة دقيقة لتقلبات السوق العالمية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

استقرار سعر الدولار الأمريكي

سجّل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مستوياته السابقة دون أي تغيّر يُذكر منذ تعاملات الأمس.

اليورو يحافظ على توازنه

استقر سعر صرف اليورو عند 55.02 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره أمام الجنيه مع استمرار الهدوء في أسواق المال الأوروبية.

الجنيه الإسترليني دون تغيّر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 63.20 جنيهًا للشراء و63.41 جنيهًا للبيع، مستمرًا في الثبات داخل البنوك الرسمية دون تحركات ملحوظة.

الفرنك السويسري عند نفس المستويات

استقر الفرنك السويسري عند 59.57 جنيهًا للشراء و59.78 جنيهًا للبيع، مواصلاً أداءه المتوازن في ظل استقرار الأسواق الأوروبية.

الين الياباني يتعافى جزئيًا

سجّل 100 ين ياباني نحو 31.27 جنيهًا للشراء و31.36 جنيهًا للبيع، مع تحسن طفيف للعملة الآسيوية عقب التطورات السياسية الأخيرة في اليابان.

- العملات العربية تواصل الاستقرار

شهدت العملات العربية أيضًا ثباتًا ملحوظًا في الأسعار أمام الجنيه المصري، وجاءت على النحو التالي:

الريال السعودي: 12.66 جنيهًا للشراء و12.69 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 154.88 جنيهًا للشراء و155.36 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.66 جنيهًا للشراء و6.68 جنيهًا للبيع.

نظرة عامة

تأتي هذه الأسعار في ظل سياسة رقابية صارمة من البنك المركزي المصري لمتابعة حركة الصرف داخل السوق المحلية والعالمية، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق الدولية تغيرات حادة في مؤشرات العملات الرئيسية.

