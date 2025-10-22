استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في ظل حالة ترقب لحركة السوق العالمية وسعر الصرف المحلي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي مستقران

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.49 جنيه للشراء ونحو 47.62 جنيها للبيع.

اليورو يحافظ على استقراره

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.16 جنيهًا للشراء و55.33 جنيهًا للبيع، ليواصل أداءه المستقر مقارنة بتعاملات أمس.

الجنيه الإسترليني يواصل الثبات

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 63.55 جنيهًا للشراء و63.74 جنيهًا للبيع، وسط استقرار في تداولات البنوك المصرية بعد ارتفاع طفيف في الأسبوع الماضي.

الفرنك السويسري والين الياباني دون تغيير

حافظ الفرنك السويسري على مستواه عند 59.75 جنيهًا للشراء و59.95 جنيهًا للبيع،

فيما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 31.25 جنيهًا للشراء و31.35 جنيهًا للبيع.

الريال السعودي والدينار الكويتي يسجلان ثباتًا

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي 12.66 جنيهًا للشراء و12.69 جنيهًا للبيع،

بينما سجل الدينار الكويتي نحو 155.00 جنيهًا للشراء و155.48 جنيهًا للبيع، ليظل أعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه.

الدرهم الإماراتي واليوان الصيني مستقران

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 12.92 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع،

وسجل اليوان الصيني نحو 6.67 جنيهات للشراء و6.69 جنيهات للبيع، دون تغيير يُذكر في تداولات اليوم.

نظرة عامة

تأتي هذه الأسعار في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي لحركة السوق وتذبذب أسعار الصرف العالمية، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات حادة في مؤشرات العملات الرئيسية.

