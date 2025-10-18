ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، حيث واصلت أغلب العملات الثبات النسبي في مستوياتها مقارنة بتعاملات أمس الجمعة، في ظل توازن العرض والطلب واستقرار السيولة الدولارية داخل البنوك المصرية،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الدولار الأمريكي مستقر عند نفس المستويات

سجل الدولار الأمريكي اليوم نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، دون أي تغيّر يُذكر عن تعاملات نهاية الأسبوع، محافظًا على استقراره في السوق المصرفية.

اليورو يواصل الثبات للجلسة الرابعة

بلغ اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري 55.37 جنيهًا للشراء و55.54 جنيهًا للبيع، ليستمر في نطاق استقراره مع تحركات محدودة للغاية أمام الجنيه.

الجنيه الإسترليني دون تغيير

استقر الجنيه الإسترليني عند 63.80 جنيهًا للشراء و64.00 جنيهًا للبيع، وسط هدوء في الطلب على العملة البريطانية.

الفرنك السويسري والين الياباني بلا تحركات تُذكر

سجّل الفرنك السويسري نحو 59.59 جنيهًا للشراء و59.79 جنيهًا للبيع، بينما بلغ 100 ين ياباني نحو 31.42 جنيهًا للشراء و31.52 جنيهًا للبيع، في استمرار واضح لحالة الثبات في العملات الآسيوية.

العملات العربية تلتزم بالاستقرار

الريال السعودي: 12.66 جنيهًا للشراء و12.70 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيهًا للشراء و12.97 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 155.32 جنيهًا للشراء و155.85 جنيهًا للبيع، محتفظًا بمكانته كأعلى العملات قيمة في السوق.

اليوان الصيني ضمن نطاق الثبات المحدود

سجّل اليوان الصيني نحو 6.66 جنيهات للشراء و6.68 جنيهات للبيع، بفارق قرشين فقط، ليبقى في نطاق استقراره الضيق أمام الجنيه المصري.

تحليل اقتصادي: مؤشرات استقرار السوق النقدية

يؤكد المحللون أن ثبات أسعار الصرف وضيق الفارق بين سعري الشراء والبيع يعكسان حالة من الاستقرار النقدي داخل السوق المصرية، بفضل سياسات البنك المركزي التي نجحت في ضبط حركة العملات الأجنبية وتقليل المضاربات، ما حافظ على توازن العرض والطلب واستقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية.

