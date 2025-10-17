استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، حيث سجلت أغلب العملات تحركات طفيفة مقارنة بتعاملات أمس، في ظل هدوء الطلب واستقرار المعروض النقدي من العملات الأجنبية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



اسعار العملات اليوم الجمعة

الدولار الأمريكي يواصل الثبات

استقر سعر الدولار الأمريكي عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، بفارق 14 قرشًا بين سعري البيع والشراء.

اليورو يحافظ على استقراره

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.37 جنيهًا للشراء و55.54 جنيهًا للبيع، بفارق 17 قرشًا، ليواصل ثباته للجلسة الثالثة على التوالي.

الجنيه الإسترليني مستقر دون تغيير

سجل الجنيه الإسترليني نحو 63.80 جنيهًا للشراء و64.00 جنيهًا للبيع، بفارق 20 قرشًا بين السعرين.

الفرنك السويسري والين الياباني دون تحركات

استقر الفرنك السويسري عند 59.59 جنيهًا للشراء و59.79 جنيهًا للبيع، بفارق 20 قرشًا،

فيما سجل 100 ين ياباني نحو 31.42 جنيهًا للشراء و31.52 جنيهًا للبيع، بفارق 10 قروش.



العملات العربية تواصل الثبات

الريال السعودي: 12.66 جنيهًا للشراء و12.70 جنيهًا للبيع، بفارق 4 قروش.

الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيهًا للشراء و12.97 جنيهًا للبيع، بفارق 4 قروش.

الدينار الكويتي: واصل تصدره لقائمة العملات الأعلى قيمة عند 155.32 جنيهًا للشراء و155.85 جنيهًا للبيع، بفارق 53 قرشًا.

اليوان الصيني يلتزم بمستويات الثبات

سجل اليوان الصيني نحو 6.66 جنيهات للشراء و6.68 جنيهات للبيع، بفارق قرشين فقط، ليبقى ضمن نطاق الاستقرار المحدود.



تحليل اقتصادي: ماذا يعني فارق السعر بين البيع والشراء؟

يُعد الفرق بين سعري البيع والشراء مؤشرًا مهمًا على استقرار السوق النقدية وكفاءة التداول داخل القطاع المصرفي.

فعندما يكون الفارق محدودًا — كما هو الحال في معظم العملات اليوم — فهذا يعكس توازن العرض والطلب على النقد الأجنبي، ويدل على انخفاض المضاربات ووجود سيولة كافية لدى البنوك.



أما في حالة زيادة الفارق، فيُشير ذلك عادة إلى ضغوط على العملة المحلية أو تقلبات في السوق، وهو ما لم تشهده السوق المصرية اليوم، ما يؤكد نجاح سياسات البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتهدئة حركة التداول.

