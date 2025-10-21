انخفاض نسبي بعد قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم 21 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات داخل محلات الصاغة، وذلك بعد ارتفاع قوي خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث انخفض عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 120 جنيهًا دفعة واحدة، ويأتي هذا التثبيت السعري بعد موجة من التقلبات الحادة التي يشهدها المعدن النفيس مؤخرًا، متأثرًا بالتغيرات العالمية في الأسعار وبحركة العرض والطلب داخل السوق المحلي، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في مصر اليوم

1. سعر الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً):

سجل 6600 جنيهًا للجرام للبيع و 6571.5 جنيها للبيع للشراء، في بداية التعاملات، ويُعد هذا العيار من أكثر الأنواع طلبًا بين المستثمرين والراغبين في الادخار طويل الأمد، نظرًا لارتفاع نقاوته وثبات قيمته السوقية.

2. سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في السوق):

انحفض عند 5775 جنيهًا للجرام، للبيع 5750 جنيها للشراء وهو العيار الذي يُستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية المصرية، خصوصًا في مناسبات الخطوبة والزفاف، ما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لحركة سوق الذهب المحلي.

3. سعر الذهب عيار 18 (الأقل سعرًا):

بلغ 4950 جنيهًا للجرام للبيع 4928.5 جنيها للجرام للشراء، ويُعتبر من الخيارات المفضلة لدى الشباب نظرًا لسعره المنخفض وتصميماته العصرية التي تجمع بين الأناقة والسعر المناسب.

4. سعر الجنيه الذهب:

وصل إلى 46200 جنيهًا (من عيار 21 دون مصنعية أو دمغة)، وهو أحد أشكال الاستثمار الشعبي الموثوق في مصر، حيث يُقبل عليه المواطنون كوسيلة للادخار بعيدًا عن تقلبات العملة.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى الدولي، سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 4354 دولارًا، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

ويأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاعات طفيفة خلال الأيام الماضية، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد الطلب على المعدن النفيس كـ ملاذ آمن في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية حول العالم.

تحليلات الخبراء حول اتجاه السوق

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن استقرار الأسعار حاليًا يرجع إلى حالة الترقب العالمي قبل صدور بيانات أمريكية جديدة تخص معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والتي ستحدد الاتجاه القادم للذهب ما بين مواصلة الصعود أو العودة للهبوط.

أما على الصعيد المحلي، فتتأثر الأسعار بعدة عوامل أبرزها:

سعر صرف الجنيه أمام الدولار .

. تكاليف الاستيراد والنقل .

. حجم الطلب داخل السوق المحلي .

. المواسم الاجتماعية مثل موسم الزواج الذي عادةً ما يشهد إقبالًا على شراء الشبكة والمشغولات الذهبية.

توقعات الأيام المقبلة

يتوقع بعض المحللين أن تظل أسعار الذهب في نطاق متذبذب خلال الأيام المقبلة، ما بين استقرار مؤقت أو زيادات طفيفة، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار الدولار عالميًا،

وينصح الخبراء الراغبين في الشراء أو الاستثمار بمتابعة أسعار الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا، لتحديد التوقيت الأنسب للشراء.

