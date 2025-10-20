استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 عند 5750 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن النفيس الذي يعد ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات السوق المحلية والعالمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6571 جنيهًا بدون المصنعية، وهو العيار الأعلى جودة والأكثر نقاءً في السوق المحلي.

أما عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – فقد حافظ على مستواه ليسجل 5750 جنيهًا للجرام بدون المصنعية، وهو السعر الذي ارتفع أمس بمقدار 10 جنيهات كاملة.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4928 جنيهًا، بعد أن صعد خلال تعاملات الأحد بمقدار 8 جنيهات، ليستقر اليوم عند آخر زيادة مسجلة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 46 ألف جنيه، محافظًا على آخر ارتفاع له في السوق المصرية، ليظل الخيار المفضل لدى المواطنين الراغبين في الادخار أو الاستثمار الآمن.

ويُصنع الجنيه الذهب عادة من عيار 21، بوزن يبلغ 8 جرامات تقريبًا، بنسبة نقاء تصل إلى 87.5% من الذهب الخالص، ما يجعله من أكثر القطع الذهبية طلبًا في السوق المحلي.

أسعار السبائك الذهبية

أما عن أسعار السبائك، فقد سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 10 جرامات نحو 66,591 جنيهًا، بينما بلغت سبيكة 5 جرامات نحو 33,310 جنيهات.

ووصل سعر السبيكة وزن 20 جرامًا إلى حوالي 133 ألف جنيه، في حين سجلت السبيكة وزن 50 جرامًا نحو 331 ألف جنيه، أما السبيكة وزن 100 جرام فبلغت حوالي 665 ألف جنيه.

وسجلت الأونصة الذهبية – التي تزن 31.1 جرامًا – نحو 206 آلاف جنيه تقريبًا.

الذهب.. أداة للتحوط ضد التضخم

يرى خبراء سوق المال أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر يرجع إلى الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع قيمة بعض العملات أمام الدولار، ما جعل الذهب ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.

وأشار الخبراء إلى أن السبائك الصغيرة تلقى رواجًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين صغار المدخرين، لما توفره من مرونة في الشراء والبيع، فضلًا عن كونها وسيلة آمنة للتحوط ضد تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.

توقعات حركة الذهب في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل أسعار الذهب في مصر التحرك في نطاق ضيق خلال الأسبوع الجاري، في انتظار بيانات الأسواق العالمية وسعر الدولار محليًا، حيث تلعب هذه العوامل الدور الأكبر في تحديد اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.