دراسة أسترالية تستكشف تأثير القهوة والشاي على العظام

أجرى باحثون أستراليون دراسة على مدار 10 سنوات لمتابعة تأثير القهوة والشاي على صحة عظام كبار السن.

وأظهرت النتائج أن تناول الشاي بانتظام يرتبط بزيادة كثافة العظام، بينما الإفراط في شرب القهوة قد يؤدي إلى انخفاضها.

هشاشة العظام تحدٍ صحي لكبار السن

تشير مجلة Multidisciplinary Digital Publishing Institute إلى أن انخفاض كثافة العظام وهشاشتها يمثلان خطرًا متزايدًا مع التقدم في العمر، مما يزيد احتمالية الكسور ويؤثر على الحركة وجودة الحياة. ويعرف أن النظام الغذائي والعادات اليومية، بما في ذلك استهلاك القهوة والشاي، يلعب دورًا في صحة العظام، إلا أن الدراسات السابقة قدمت نتائج متباينة.

متابعة 10 آلاف شخص على مدى عشر سنوات

شملت الدراسة متابعة نحو 10 آلاف شخص من كبار السن، مع قياس كثافة عظامهم ومراقبة استهلاكهم للقهوة والشاي. كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مثل العمر، الوزن، التدخين، النشاط البدني، استهلاك الكحول، والأدوية.

نتائج الدراسة: الشاي مفيد والقهوة المفرطة ضارة

أظهرت النتائج أن شرب الشاي بانتظام يساهم في زيادة كثافة العظام في منطقة الورك، بينما تناول القهوة باعتدال لم يكن له تأثير كبير. ومع ذلك، فإن تناول أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميًا قد يضر بالعظام. كما تبين أن التفاعلات مع عوامل أخرى مثل الكحول والوزن تؤثر على النتيجة؛ فالاستهلاك المفرط للقهوة لدى مدمني الكحول قد يضر بالعظام، في حين يعتبر الشاي مفيدًا خاصة للأشخاص ذوي الوزن الزائد.

خلاصة: الشاي يعزز العظام والقهوة المعتدلة آمنة

أكد الباحثون أن الفرق الفردي قد يكون محدودًا، لكنه على مستوى المجتمع يمكن أن يقلل من خطر الكسور ويحسن صحة العظام لدى كبار السن. وتوضح الدراسة أن شرب القهوة باعتدال آمن، بينما يقدم الشاي دعمًا إضافيًا للحفاظ على عظام أقوى.

اقرأ أيضًا:

زبدة الفول السوداني للريجيم: فوائد مذهلة تدعم فقدان الوزن

فوائد وأضرار تناول الفول السوداني.. يحافظ على صحة القلب ويجب تناوله بحذر

