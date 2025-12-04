هاتيله فطار.. ياسمين عز: هقولك طريقة تتجوزي بيها زميلك في الشغل

في حلقة جديدة من برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاتها حول أسلوب تعامل السيدات مع الزملاء داخل بيئة العمل، مؤكدة أن احترام الزواج والخصوصية يمثلان "خطًا أحمر" يجب الالتزام به، ويرصد الموجز التفاصيل.

حدود التعامل مع الموظف المتزوج: “ما تسأليش المتجوز”

صرّحت ياسمين عز أن السؤال عن أمور شخصية لزميل متزوج يُعتبر تجاوزًا مرفوضًا، مضيفة:

"في الشغل مفيش حاجة اسمها: أستاذ محمد انت فطرت؟ وانتي مالك؟ هو متجوز وملكيش دعوة بيه… لا يجوز تفطريه ولا تسألي عنه".

وشددت على أن أي محاولة للتودد أو السؤال عن تفاصيل حياته الخاصة تُعد خروجًا على قواعد المهنية داخل المكتب.

نصائحها لمن تريد الزواج من زميل أعزب

على الجانب الآخر، قدّمت عز نصائح ساخرة للفت انتباه زميل غير متزوج، قائلة:

"لو عاوزة تتجوزي زميلك اللي مش متجوز… قولي: أستاذ محمد انت فطرت؟ ولا تفطر معانا؟ مع حركة كتف خفيفة".

وأوضحت أن الرجل سيوافق غالبًا:

"حتى لو كان فاطر طبقين فول، هيفطر معاكي".

“ادفعي واعملي حسابك”.. تكلفة الفطار على السيدة

واصلت ياسمين تعليقها بأسلوبها المعروف، مؤكدة أن السيدة التي ترغب في لفت الانتباه يجب أن تتحمل تكلفة الفطار بالكامل:

"اروحي اجيبي الفطار بفلوسك. جيبي جبنة رومي وادفعي 400 جنيه… مش انتي عايزة تتجوزي؟ ادفعي".

وأضافت:

"لما يجي يسألك حسابك كام؟ قولي 17 جنيه… هيقولك: كل ده بـ17 جنيه؟ وهنا هيعرف إنك ست بيت".

وختمت ساخرة:

"آخر الشيفت؟ هتلاقي نفسك متجوزاه".

تحذيرها النهائي: “المتجوز خط أحمر”

اختتمت عز رسالتها بنبرة حاسمة:

"لكن موظف متجوز؟ متقربيش منه… مراته أولى بيه، واحترمي بيت غيرك".

ياسمين عز تدافع عن فيلم “الست” وتهاجم الانتقادات المبكرة

وفي سياق آخر خلال البرنامج نفسه، انتقدت ياسمين عز الهجوم المبكر على فيلم "الست" الذي يجسد سيرة كوكب الشرق أم كلثوم وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي، مؤكدة أن موجة الانتقادات بدأت فور طرح البرومو فقط دون مشاهدة العمل كاملًا.

“البرومو لا يكفي للحكم”.. دفاع قوي عن العمل

قالت عز:

"أنا عايزة أفهم… إيه النقد اللي ممكن يتحكم على فيلم من مجرد برومو؟ الفيلم بالحجم ده مش هيتعمل من غير تفاصيل دقيقة".

وأشادت بالدقة العالية في الملابس والإكسسوارات التي تعكس صورة قريبة من الحقيقة لما كانت ترتديه أم كلثوم، مشيرة إلى وجود مجموعة بارزة من النجوم في العمل مثل:

عمرو سعد – أمينة خليل – كريم عبد العزيز.