شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: "دمها تقيل".. ولا مجال للتفريط في النقاط

تصريحات شوبير ترفع حرارة القمة المنتظرة

أشعل الإعلامي أحمد شوبير الأجواء قبل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما وصف اللقاء بأنه "مباراة دمها تقيل"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأهلي لا يملك رفاهية إهدار النقاط في بداية مشواره المحلي، ويرصد الموجز التفاصيل.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال شوبير:

"مباراة دمها تقيل، لكن مفيش مجال للتفريط في النقاط".

تصريح قصير لكنه كان كافياً لإشعال النقاش بين الجماهير الحمراء عبر مواقع التواصل، خاصة أن اللقاء يأتي في توقيت حساس يشهد فيه الأهلي ضغط مباريات محلية وإفريقية.

أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب

تُعد المباراة بمثابة الاختبار المحلي الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الذي يسعى لتأكيد بدايته الجيدة مع الفريق بعد الانتصار الأخير على إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل توروب أن يواصل الفريق عروضه القوية، خاصة في ظل رغبة الإدارة والجماهير في الحفاظ على لقب الدوري والعودة للهيمنة المحلية بعد موسم مليء بالتحديات.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن توروب قائمة الفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة، وضمت مجموعة من أبرز نجوم الأهلي، حيث جاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أحمد عبد القادر، محمد شكري، مروان عطية، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

وتُظهر القائمة قوة هجومية كبيرة وتنوعاً في الخيارات الفنية، ما يمنح الجهاز الفني مرونة في إدارة المباراة أمام فريق الاتحاد الذي يدخل اللقاء بطموح خاص.

الأهلي يعود للدوري بعد انتصار إفريقي

ويعود الأهلي إلى منافسات الدوري بعد فوزه على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي شهدت أداءً متوازناً بين الدفاع والهجوم، ما يعكس بداية واعدة للمدرب الجديد.

ويأمل جمهور الأهلي أن يستغل الفريق هذا الزخم لتحقيق فوز جديد في الدوري، يؤكد جاهزيته الكاملة للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

الاتحاد السكندري يسعى لمفاجأة مبكرة

في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري المباراة بقيادة فنية طموحة، ويسعى لتحقيق مفاجأة مبكرة على حساب حامل اللقب. ويُعرف الاتحاد بقدرته على تقديم مباريات قوية أمام الأهلي، ما يجعل اللقاء متوقعاً أن يكون مشحوناً بالحماس والندية حتى الدقائق الأخيرة.

مباراة ثقيلة.. ونقاط لا تُفرّط

في ختام حديثه، شدد شوبير على أن المباراة "دمها تقيل" لكنها لا تحتمل أي تقصير، في إشارة إلى أن كل نقطة في مشوار الأهلي نحو اللقب ستكون ثمينة،

ومع التحديات الفنية وضغط المباريات، يبقى تركيز الأهلي منصباً على حصد النقاط الثلاث دون النظر إلى الأداء الجمالي، فـ"النتيجة أولاً" هي شعار الفريق في هذه المرحلة.