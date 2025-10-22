ليلة سقوط الذهب في مصر..انخفاض جديد بأسعار الأعيرة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر2025

شهدت أسواق الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك وفقًا لآخر تحديثات حركة المعدن النفيس محليًا وعالميًا، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الأيام المقبلة، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت الأسعار تراجعًا واضحًا في مختلف الأعيرة، وجاءت كالتالي:

عيار 24: سجل نحو 6371 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ حوالي 5575 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 5048 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل نحو 3778 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ 44,600 جنيهًا تقريبًا، مع اختلاف طفيف بين التجار بحسب المصنعية.

هبوط قياسي بالسوق المحلي

يعد التراجع الحالي الأكبر منذ أربع سنوات، متأثرًا بالانخفاضات الحادة في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى حالة الهدوء في الطلب المحلي خلال الأيام الأخيرة.

ويرى الخبراء أن السوق يشهد حالة تصحيح سعري مؤقتة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

عوامل مؤثرة في تراجع الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. الأسعار العالمية:

يتأثر السوق المحلي بالسعر العالمي للأوقية بالدولار الأمريكي، حيث يؤدي أي انخفاض عالمي إلى تراجع الأسعار محليًا.

2. سعر صرف الجنيه:

التغيرات في قيمة الجنيه أمام الدولار تنعكس مباشرة على أسعار الذهب، نظرًا لاعتماد السوق المصري على الاستيراد بالدولار.

3. الطلب المحلي:

ضعف الإقبال على الشراء في الفترات غير الموسمية يسهم في كبح ارتفاع الأسعار.

4. المصنعية والضرائب:

اختلاف المصنعية من تاجر لآخر يحدد السعر النهائي للمستهلك، إضافة إلى الرسوم المفروضة على التصنيع والبيع.

الذهب عالميًا.. ضغوط من قرارات الفائدة

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بسبب قرارات البنوك المركزية الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة، التي رفعت أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما أدى إلى انخفاض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في تقلب الأسعار، وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

توقعات الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، حتى تتضح اتجاهات الدولار وأسعار الفائدة عالميًا، مشيرين إلى أن الذهب ما زال أحد أهم أدوات الادخار الآمنة للمصريين رغم التراجع الأخير.

اقرأ أيضًا:

الذهب يواصل الارتفاع الجنوني.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025



ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية

