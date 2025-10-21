تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تتجاوز 300 جنيه

انخفاض حاد في أسعار الذهب المحلية

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، تراجعًا حادًا في الأسعار على خلفية الهبوط العالمي للمعدن الأصفر، حيث فقد الجرام الواحد من عيار 21 نحو 300 جنيه مقارنة بأسعار أمس التي لامست 5900 جنيه.

ويأتي هذا الانخفاض المفاجئ بعد موجة صعود قوية شهدها السوق المحلي خلال الأيام الماضية، مدفوعة بتقلبات في أسعار الدولار وتحركات حادة في السوق العالمي.

رئيس شعبة الذهب: الارتباط بالسوق العالمي هو السبب الرئيسي

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن التراجع الكبير في أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة مباشرة لهبوط الأسعار عالميًا بعد عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين الدوليين.



وأوضح ميلاد أن سوق الذهب المحلي في مصر يتأثر بشكل مباشر بحركة المعدن في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار الدولية ينعكس فورًا على السوق المحلي سواء في المشغولات أو السبائك أو الجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (21 أكتوبر 2025)

🔸 سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام 6371.5 جنيهًا للبيع و6314.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقارب 6 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس.

🔸 سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الجرام 5840.5 جنيهًا للبيع و5788 جنيهًا للشراء، مواصلاً التراجع الذي بدأ منذ منتصف الأسبوع الماضي.

🔸 سعر الذهب عيار 21

هبط الجرام إلى 5575 جنيهًا للبيع و5525 جنيهًا للشراء، ليخسر أكثر من 300 جنيه خلال يوم واحد، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

🔸 سعر الذهب عيار 18

سجل الجرام 4778.5 جنيهًا للبيع و4735.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 4 جنيهات جديدة اليوم.

🔸 سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 44,600 جنيهًا للبيع و44,200 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية أو الدمغة، ليتراجع بنحو 400 جنيه دفعة واحدة عن تعاملات الأمس.

أسباب التراجع العالمي في أسعار الذهب

وأرجع محللون اقتصاديون هبوط الأسعار إلى ارتفاع مؤشرات الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الربع الأخير من 2025، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو بيع الذهب وتحقيق الأرباح.

كما ساهمت حالة الاستقرار النسبي في أسواق الطاقة وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة في تسريع وتيرة الهبوط، خاصة بعد ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء المعادن الثمينة أن يشهد السوق المصري مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الأسعار قد تستقر مؤقتًا عند المستويات الحالية قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا مع أي توتر جيوسياسي أو تغير في سياسات الفائدة الأمريكية.

ونصح الخبراء المستثمرين الراغبين في شراء الذهب بالترقب خلال الأيام القادمة، لأن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للشراء على المدى الطويل حال عودة المعدن الأصفر للصعود مرة أخرى.

خلاصة المشهد

يأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب ليمنح المستهلكين والمقبلين على الزواج فرصة لاقتناص المعدن النفيس بأسعار أقل مما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية. ومع استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، يبقى الذهب أحد أهم أدوات الادخار التي تحظى بثقة المصريين رغم تغير الأسعار اليومي.

اقرأ أيضًا:

الذهب يواصل الارتفاع الجنوني.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025



ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية

