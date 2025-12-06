شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تعرقل الحركة على طرق مصر اليوم السبت

حذرت الأرصاد من شبورة كثيفة تتشكل فجرًا حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية لشمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي لانخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مؤكدة ضرورة القيادة بهدوء وتجنب السرعات العالية.

- اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

تتوقع الأرصاد اضطرابًا واضحًا في حركة الملاحة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2–3 أمتار.

-إليك درجات الحرارة اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 مع حالة الطقس والرياح لكل منطقة في مصر:

-القاهرة الكبرى

القاهرة: 21° | الصغرى: 12° | حالة الطقس: مشمس | الرياح: شمالية غربية 15 كم/س

الجيزة: 21° | الصغرى: 11° | مشمس | شمالية غربية 14 كم/س

القاهرة الجديدة: 20° | الصغرى: 12° | مشمس جزئي | شمالية غربية 12 كم/س

-الوجه البحري والساحل الشمالي

طنطا: 20° | الصغرى: 11° | مشمس | شمالية غربية 13 كم/س

الإسكندرية: 19° | الصغرى: 13° | غائم جزئي | شمالية غربية 18 كم/س

رشيد: 19° | الصغرى: 12° | غائم جزئي | شمالية غربية 16 كم/س

- إقليم الدلتا

المنصورة: 20° | الصغرى: 11° | مشمس جزئي | شمالية غربية 14 كم/س

الزقازيق: 20° | الصغرى: 11° | مشمس | شمالية غربية 12 كم/س

دمياط: 19° | الصغرى: 12° | غائم جزئي | شمالية غربية 15 كم/س

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 21° | الصغرى: 11° | مشمس | شمالية غربية 15 كم/س

السويس: 21° | الصغرى: 12° | مشمس | شمالية غربية 16 كم/س

شرم الشيخ: 28° | الصغرى: 20° | مشمس | شمالية شرقية 12 كم/س

دهب: 27° | الصغرى: 19° | مشمس | شمالية شرقية 13 كم/س

- الوجه القبلي (الصعيد)

أسيوط: 22° | الصغرى: 10° | مشمس | شمالية غربية 10 كم/س

سوهاج: 23° | الصغرى: 11° | مشمس | شمالية غربية 11 كم/س

الأقصر: 26° | الصغرى: 13° | مشمس | شمالية غربية 12 كم/س

أسوان: 30° | الصغرى: 16° | مشمس | شمالية غربية 12 كم/س

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: 27° | الصغرى: 19° | مشمس | شمالية شرقية 12 كم/س

مرسى علم: 28° | الصغرى: 20° | مشمس | شمالية شرقية 13 كم/س

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

