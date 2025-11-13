الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة.. ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

تحذيرات شديدة من الأرصاد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار قوية تضرب عدة محافظات في مصر، مصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية، ويرصد الموجز التفاصيل.

منخفض جوي يسبب الاضطرابات

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على البحر المتوسط، مما أدى إلى زيادة فرص سقوط الأمطار وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت في تصريحاتها عبر فضائية إكسترا نيوز أن بعض المحافظات الساحلية بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع توقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.

أمطار تمتد للقاهرة الكبرى

وأكدت "غانم" أن المحافظات الداخلية، ومنها القاهرة الكبرى، ستتأثر أيضًا بحالة الطقس غير المستقر، موضحة أن الأمطار قد تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

ذروة التقلبات الجوية غدًا الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد أن يوم الجمعة سيكون ذروة حالة عدم الاستقرار، حيث تزداد كميات الأمطار في بعض المحافظات، وقد تصحبها سحب رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح هابطة قوية تؤدي إلى ارتفاع سرعات الرياح وإثارة الأتربة والرمال.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وجهت الدكتورة منار غانم عدة نصائح مهمة للمواطنين، أبرزها:

الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وعلب الكهرباء.

تجنّب المرور بجوار المباني المتهالكة أثناء هطول الأمطار.

ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية حفاظًا على السلامة العامة.

خلاصة الوضع

حالة من عدم الاستقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع أمطار متفاوتة الشدة ورياح قوية، لذا يبقى الحذر واجبًا.

فهل أنت مستعد لموجة الطقس الغاضبة؟

