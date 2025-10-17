الأرصاد : أجواء خريفية مستقرة وأمطار خفيفة على بعض السواحل اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر، اليوم الجمعة 17 أكتوبر، بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، يساهم في استقرار نسبي لحالة الطقس مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية ونشاط رياح

من المتوقع تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الصباح المبكرة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد لتكون معتدلة إلى نشطة، ما يساعد على تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

فرص أمطار ورذاذ على السواحل الشمالية

تظهر سحب منخفضة على السواحل الشمالية الغربية قد يصاحبها رذاذ خفيف أو أمطار متفرقة غير مؤثرة، فيما تبقى الأجواء جافة ومشمسة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة بحسب المحافظات

القاهرة الكبرى: 29° عظمى – 19° صغرى

الإسكندرية: 27° – 17°

مطروح: 26° – 17°

سوهاج: 34° – 19°

قنا: 36° – 21°

أسوان: 40° – 23°

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال فصل الخريف لضمان السلامة

مع بداية فصل الخريف، شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة اتباع بعض الإجراءات لضمان سلامة المواطنين والتكيف مع التغيرات الجوية، وهي كالتالي:

1. الحذر من الشبورة المائية

القيادة ببطء خلال الصباح لتجنب الحوادث.

تجنب استخدام الكشافات العالية لأنها تقلل وضوح الرؤية.

2. الاستعداد للأمطار

حمل مظلة خاصة في المحافظات الساحلية والوجه البحري.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء والسيارات أسفل الأشجار أثناء الأمطار الغزيرة والرياح.

3. التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح.

تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات المعدنية.

متابعة نشرات الطقس اليومية لتفادي المفاجآت.

4. ارتداء الملابس المناسبة

اعتماد ملابس خريفية معتدلة نهارًا وملابس أثقل ليلًا.

تجنب التخفيف المفاجئ لتفادي نزلات البرد.

5. نصائح عامة

متابعة تحذيرات الأرصاد عبر المصادر الرسمية.

الابتعاد عن الأنشطة البحرية في أوقات اضطراب الملاحة.

الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن عند انخفاض درجات الحرارة ليلاً.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت

طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق