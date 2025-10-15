طقس خريفي معتدل اليوم.. نسمات باردة صباحاً وأجواء مريحة على أغلب الأنحاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، طقس خريفي معتدل بوجه عام، مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، ومائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويميل للبرودة مجدداً في آخر الليل ،فيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية وأمطار خفيفة متفرقة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مروراً بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.



كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ومدينة حلايب على فترات متقطعة.

رياح نشطة وارتفاع في أمواج البحر الأحمر

من المنتظر أن تنشط الرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يساهم في تلطيف الأجواء، مع نشاط ملحوظ على خليج السويس حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س وارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 28° – الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 27° – الصغرى 18°

مطروح: العظمى 26° – الصغرى 17°

سوهاج: العظمى 31° – الصغرى 19°

قنا: العظمى 34° – الصغرى 20°

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 23°



نصائح الأرصاد الجوية في فصل الخريف.. تقلبات مفاجئة وأجواء تحتاج للحذر

يُعد فصل الخريف من الفصول الانتقالية التي تشهد تغيرات جوية سريعة ومفاجئة بين الحرارة والبرودة، لذلك تُصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات للمواطنين لتفادي التعرض للأمراض وتقلبات الطقس المفاجئة.



1. ارتداء ملابس مناسبة وتقليل التعرض للبرد المفاجئ

تنصح الأرصاد بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة طوال اليوم، إذ تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في المساء، مما قد يسبب نزلات برد، خاصة للأطفال وكبار السن.

ويُفضل ارتداء ملابس خريفية متدرجة الطبقات لتناسب اختلاف حرارة اليوم والليل.



2. القيادة بحذر أثناء الشبورة المائية

خلال ساعات الصباح الباكر، تتكوّن شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يسبب انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية.

لذا تُوصي الأرصاد السائقين بتقليل السرعة واستخدام الإضاءة المنخفضة أثناء القيادة في تلك الفترات.



3. الحذر من نشاط الرياح وتقلب الأجواء

قد تنشط الرياح أحياناً خلال فصل الخريف، خصوصاً على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما يثير الأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

وتنصح الأرصاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بتجنّب الخروج في أوقات نشاط الرياح الشديدة.

4. متابعة النشرات الجوية وتوقعات الأمطار

يشهد الخريف أحياناً سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا.

وتؤكد الهيئة أهمية متابعة نشراتها اليومية لمعرفة المناطق المتأثرة وتجنّب التواجد في أماكن تجمع المياه أو الأنفاق أثناء سقوط الأمطار.



5. الاهتمام بدرجات الحرارة ليلاً

تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل ملحوظ مقارنة بفترات النهار، لذلك يُنصح بتهوية المنازل جيداً نهاراً وغلق النوافذ ليلاً لتجنّب تسرب الهواء البارد المفاجئ، خاصة في المحافظات الشمالية والمرتفعات.



6. الأطفال وكبار السن في دائرة الاهتمام

تشدد الأرصاد على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر تأثراً بتقلبات الطقس، مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، من خلال توفير الملابس المناسبة وتجنّب التعرض المباشر للهواء البارد أو الانتقال المفاجئ من أماكن دافئة إلى باردة.

