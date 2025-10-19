ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري في نشرته اليومية، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، دون تسجيل تغيرات جوهرية مقارنة بتعاملات الأمس ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الأداء المتوازن في ظل ثبات قوى العرض والطلب داخل السوق المحلية، مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة المقبلة.

- أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

الدولار الأمريكي: 47.51 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 55.37 جنيه للشراء – 55.54 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 63.80 جنيه للشراء – 64.00 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 59.59 جنيه للشراء – 59.79 جنيه للبيع

100 ين ياباني: 31.42 جنيه للشراء – 31.52 جنيه للبيع

- أسعار العملات العربية أمام الجنيه

الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء – 12.70 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء – 12.97 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 155.32 جنيه للشراء – 155.85 جنيه للبيع

اليوان الصيني: 6.66 جنيه للشراء – 6.68 جنيه للبيع

- تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار العام:

يعكس استقرار أسعار الصرف استمرار توازن السوق النقدية، بفضل السياسات المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الجنيه.

العوامل المؤثرة:

ترجع حالة الثبات إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار أسعار الطاقة عالميًا.

التوقعات المستقبلية:

من المتوقع أن تستمر الأسعار على نفس وتيرتها المستقرة خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ تطورات خارجية تتعلق بأسعار الفائدة أو حركة الأسواق العالمية.

- توضيح مهم: الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملات الأجنبية من العملاء.

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك تلك العملات للعملاء، ويكون أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح يغطي تكاليف التشغيل.

إقرأ يضًا:

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار