استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سادت حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف نتيجة توازن العرض والطلب داخل البنوك ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

سعر الدولار الأمريكي:

سجل 47.56 جنيهًا للشراء و47.70 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الأوروبي:

بلغ 55.84 جنيهًا للشراء و56.01 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني:

سجل 64.10 جنيهًا للشراء و64.30 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري:

استقر عند 59.79 جنيهًا للشراء و59.97 جنيهًا للبيع.

سعر 100 ين ياباني:

سجل 32.25 جنيهًا للشراء و32.35 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم في مصر

الريال السعودي:

بلغ 12.68 جنيهًا للشراء و12.71 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي:

سجل 12.95 جنيهًا للشراء و12.98 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي:

بلغ 155.99 جنيهًا للشراء و156.49 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني:

استقر عند 6.68 جنيهًا للشراء و6.70 جنيهًا للبيع.

تحليل اتجاهات سوق العملات

شهد سوق الصرف المصري استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بالإجراءات النقدية التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على توازن الأسعار والحد من تقلبات العملة.

ويُعزى هذا الاستقرار أيضًا إلى تحسن التدفقات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات السلعية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، طالما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات جوهرية في أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركة الصرافة العملات الأجنبية للعملاء.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك العملات الأجنبية من العملاء.

وغالبًا ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء بفارق بسيط يمثل هامش ربح البنك.

