الست موناليزا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بتوليفة مي عمر ومحمد سيد بشير

كيميا مي عمر ومحمد سيد بشير تتصدر قوائم الأكثر مشاهدة عالميًا بـ الست موناليزا

استطاع المؤلف محمد سيد بشير الاستحواذ على قلوب المشاهدين بأداء النجمة مي عمر في مسلسل "الست موناليزا"، وتصدرا قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة "شاهد" واحتلوا المرتبة الأولى في أكثر من ١٠ دول ما بين الوطن العربي وعدد من الدول الأوروبية.

قدم بشير مع مي توليفة مختلفة، وصلت إلى قلوب المشاهدين بعد عرض أربعة حلقات فقط، وتصاعدت الأحداث حلقة تلو اﻷخرى، وحبست الأنفاس لمعرفة ما الذي ستتعرض له بعد موناليزا، بعد زواجها من عائلة أصبحت لهم خادمة ولا يعيرونها اهتمامًا، بل تعرضت في الحلقة الثالثة للضرب المبرح على يد زوجها مما أدى لدخولها المشفى.

ولكن الأحداث ستشتد على مدار الحلقات المقبلة، لمعرفة السبب الذي دفعها لارتكاب جريمة قتل في زوجها، بالإضافة إلى السبب وراء جمعها بين زوجين في آن واحد، وتعرضها للمسائلة القانونية، التي أشارت إليها في بداية الحلقة الأولى أثناء استضافتها في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.

صناع مسلسل الست موناليزا

بذل فريق عمل المسلسل مجهودًا كبيرًا تحت قيادة المخرج محمد علي مع المؤلف محمد سيد بشير، وتعاونا مع العديد من النجوم، منهم: مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي، إنجي المقدم، شيماء سيف، حسن حفني، محمد محمود، سلوى محمد علي، هدير عبد الناصر، جوري بكر، حازم إيهاب.

مواعيد عرض مسلسل الست موناليزا

تعرض منصة "شاهد" حصريًا حلقات مبكرة من مسلسل الست موناليزا في تمام الساعة الخامسة مساءً يوميًا، هذا إلى جانب عرض المسلسل على شاشة قناة MBC مصر، الساعة الحادية عشر مساءً.