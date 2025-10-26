استقرار نسبي بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 أكتوبر

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي. ويُرجع الخبراء هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على توازن سوق الصرف ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه

استقر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري عند 47.52 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، محافظًا على مستوياته السابقة دون تغيير يُذكر، وسط توقعات باستمرار التحركات المحدودة خلال الأسبوع الجاري.



سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجّل اليورو الأوروبي نحو 55.06 جنيهًا للشراء و55.23 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض طفيف في قيمته أمام الدولار عالميًا خلال تداولات نهاية الأسبوع.



سعر الجنيه الإسترليني

حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره النسبي عند 63.37 جنيهًا للشراء و63.57 جنيهًا للبيع، تزامنًا مع هدوء تعاملات سوق الصرف العالمية وترقب قرارات السياسة النقدية في بريطانيا.



أسعار العملات الآسيوية والعربية

جاءت أسعار العملات الأخرى في البنك المركزي المصري اليوم على النحو التالي:

الفرنك السويسري: 59.50 جنيهًا للشراء، و59.70 جنيهًا للبيع.

100 ين ياباني: 31.11 جنيهًا للشراء، و31.20 جنيهًا للبيع.

الريال السعودي: 12.67 جنيهًا للشراء، و12.70 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 154.97 جنيهًا للشراء، و155.46 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيهًا للشراء، و12.97 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.67 جنيهًا للشراء، و6.68 جنيهًا للبيع.



توجهات سوق الصرف المحلي

تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار الحذر، مدعومة بجهود البنك المركزي المصري الهادفة إلى الحفاظ على توازن المعروض من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات الاستيراد الأساسية، مع متابعة دقيقة للتقلبات العالمية في أسعار العملات.

نظرة تحليلية

يرى خبراء الاقتصاد أن تذبذب أسعار العملات العالمية سيظل العامل الأكثر تأثيرًا على حركة الجنيه خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام المالي واستعداد كبرى الاقتصادات العالمية لمراجعة سياساتها النقدية وأسعار الفائدة.

