موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري اليوم و التشكيل المتوقع

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 22 أكتوبر الجاري.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز الأول بالدوري تحت قيادة مديره الفني الجديد أمام الاتحاد لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري وذلك بعد فوزه أمام ايجل نوار مع بداية منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الاتحاد مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره الاتحادفي الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 22 أكتوبر الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الاتحاد

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد

قمة فريق الأهلي ضد نظيره الاتحاد في الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام .

خط الوسط:أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

