موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت اليوم في الدوري و مفاجآت التشكيل المتوقع

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بتروجت التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 29 أكتوبر الجاري.

فريق الأهلي يسعي لتحقيق فوز جديد أمام نظيره فريق بتروجت بالدوري لمواصلة الانتصارات تحت قيادة مديره الفني الجديد وذلك بعد تجاوزه عقبة ايجل نوار ضمن منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بتروجت في الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بتروجت

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء غد 29 أكتوبر الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد بتروجت

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد بتروجت مشاركة كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

يرصد الموجز، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بتروجت والمنتظر أن تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام .

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمد عبدالله - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

