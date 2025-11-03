تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 وسط تأثر بالأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 تراجعًا جديدًا مقارنة بتعاملات الأمس، متأثرة بالتقلبات العالمية وضعف الإقبال المحلي، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمواطنين لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.



- أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

عيار 24: 6102 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5340 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في السوق المحلي)

عيار 18: 4577 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3560 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 42720 جنيهًا، مع اختلاف بسيط في السعر حسب المصنعية

- العوامل المؤثرة على الأسعار

تعتمد حركة أسعار الذهب في مصر على مجموعة من العوامل، أبرزها:

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في الأوقية عالميًا ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.



2. سعر صرف الجنيه: انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يرفع تكلفة الذهب المستورد.



3. الطلب المحلي: يزداد خلال مواسم الأعراس والمناسبات مما يدعم ارتفاع الأسعار.



4. المصنعية والضرائب: تختلف من منطقة إلى أخرى وتشكل نسبة مهمة من السعر النهائي للمستهلك.



- تأثير الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية

شهدت الأسواق العالمية للذهب مؤخرًا تذبذبًا واضحًا نتيجة قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، بجانب التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية.

