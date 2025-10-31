أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار نسبي وعيار 21 يسجل 5360 جنيهًا

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة التراجع الأخيرة التي شهدها السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقّب من المواطنين والمستثمرين لتطورات المعدن الأصفر عالميًا وتأثيراتها على السوق المحلي، خصوصًا بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الدولار وحركة الأوقية عالميًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 مستويات مستقرة مقارنة بالأمس، وفقًا لآخر تحديث من موقع “آي صاغة” والشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 : 6125.75 جنيهًا للبيع – 6068.5 جنيهًا للشراء

: 6125.75 جنيهًا للبيع – 6068.5 جنيهًا للشراء عيار 22 : 5615.25 جنيهًا للبيع – 5562.75 جنيهًا للشراء

: 5615.25 جنيهًا للبيع – 5562.75 جنيهًا للشراء عيار 21 : 5360 جنيهًا للبيع – 5310 جنيهًا للشراء

: 5360 جنيهًا للبيع – 5310 جنيهًا للشراء عيار 18 : 4594.25 جنيهًا للبيع – 4551.5 جنيهًا للشراء

: 4594.25 جنيهًا للبيع – 4551.5 جنيهًا للشراء عيار 14 : 3573.25 جنيهًا للبيع – 3540 جنيهًا للشراء

: 3573.25 جنيهًا للبيع – 3540 جنيهًا للشراء عيار 12 : 3062.75 جنيهًا للبيع – 3034.25 جنيهًا للشراء

: 3062.75 جنيهًا للبيع – 3034.25 جنيهًا للشراء عيار 9: 2297.25 جنيهًا للبيع – 2275.75 جنيهًا للشراء

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 42880 جنيهًا للبيع و42480 جنيهًا للشراء، بانخفاض طفيف بنحو 120 جنيهًا مقارنة بتعاملات الخميس.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

استقرت كذلك أسعار السبائك الذهبية في محال الصاغة والمواقع المتخصصة، وسجلت القيم الآتية بحسب الوزن:

سبيكة 250 جرامًا : 1,542,694 جنيهًا

: 1,542,694 جنيهًا سبيكة أونصة (31.10 جرام) : 193,248 جنيهًا

: 193,248 جنيهًا سبيكة 10 جرامات : 62,168 جنيهًا

: 62,168 جنيهًا سبيكة 5 جرامات : 31,099 جنيهًا

: 31,099 جنيهًا سبيكة 2.5 جرام: 15,612 جنيهًا

وتُعد السبائك من أبرز أدوات الاستثمار لدى المواطنين الباحثين عن التحوط ضد تقلبات السوق، إلى جانب الجنيه الذهب الذي يشهد طلبًا مرتفعًا خلال الأسابيع الأخيرة.

الذهب عالميًا.. الأوقية تتجاوز 4000 دولار

على المستوى العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى نحو 4010 دولارات في التعاملات الفورية صباح الجمعة، بزيادة طفيفة قدرها 0.75 دولار، ويأتي ذلك في ظل ترقّب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا.

ويرى محللون أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار الأمريكي يدعمان بقاء المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق العالمية، ما قد ينعكس على أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة.

استقرار الذهب رغم تقلبات الدولار

ورغم الاضطراب الذي شهده سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي، حافظت أسعار الذهب في مصر على استقرارها النسبي بفضل هدوء حركة البيع والشراء وتراجع الطلب في بعض المحافظات بعد موسم ارتفاع الأسعار.

ويُرجّح خبراء أن تستمر حالة الهدوء النسبي في السوق حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع احتمالية عودة الصعود في حال ارتفاع الأوقية عالميًا أو زيادة الطلب المحلي على عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر.

توقعات أسعار الذهب في مصر

يتوقع خبراء الذهب أن يشهد شهر نوفمبر المقبل تحركات طفيفة في الأسعار، خاصة بعد تراجع أسعار البنزين نسبيًا، ما قد يدعم القوى الشرائية ويُعيد النشاط إلى سوق المشغولات الذهبية قبل موسم الشتاء.

كما نصح الخبراء الراغبين في الاستثمار بمتابعة حركة الأسعار اليومية وعدم التسرع في البيع أو الشراء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل، والتي تعد أحد المؤشرات الرئيسية المؤثرة في سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

