أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يفقد 400 جنيه في أسبوعين

أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأسعار المحلية مع انخفاض الأونصة عالميًا واستقرار الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، تراجعًا ملحوظًا هو الأكبر منذ مطلع الشهر، حيث واصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ويرصد الموجز التفاصيل.



وسجل عيار 21 — الأكثر تداولًا في السوق المحلي — انخفاضًا بقيمة 30 جنيهًا دفعة واحدة خلال تعاملات المساء، ليصل إلى 5520 جنيهًا للبيع و5490 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ5550 جنيهًا في منتصف اليوم.

وبذلك يكون عيار 21 قد فقد نحو 380 جنيهًا من قيمته خلال 10 أيام فقط، متأثرًا بانخفاض الطلب المحلي وهبوط الأونصة عالميًا إلى حدود 4112.35 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر 26 أكتوبر 2025

وفقًا لتحديثات السوق المحلي مساء اليوم، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6275 جنيهًا للشراء – 6310 جنيهات للبيع

6275 جنيهًا للشراء – 6310 جنيهات للبيع عيار 22: 5750 جنيهًا للشراء – 5785 جنيهًا للبيع

5750 جنيهًا للشراء – 5785 جنيهًا للبيع عيار 21: 5490 جنيهًا للشراء – 5520 جنيهًا للبيع

5490 جنيهًا للشراء – 5520 جنيهًا للبيع عيار 18: 4705 جنيهات للشراء – 4730 جنيهًا للبيع

4705 جنيهات للشراء – 4730 جنيهًا للبيع عيار 14: 3660 جنيهًا للشراء – 3680 جنيهًا للبيع

3660 جنيهًا للشراء – 3680 جنيهًا للبيع عيار 12: 3135 جنيهًا للشراء – 3155 جنيهًا للبيع

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 43920 جنيهًا للشراء و44160 جنيهًا للبيع، بانخفاض قدره 210 جنيهات عن منتصف اليوم، و3040 جنيهًا عن أعلى مستوى بلغه مؤخرًا (47200 جنيه).

العوامل وراء تراجع أسعار الذهب

يرجع المحللون أسباب هذا التراجع الحاد إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:

انخفاض الأسعار العالمية للأونصة، التي تراجعت من 4118 إلى 4112 دولارًا اليوم، ما ضغط على الأسعار المحلية. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما حدّ من أي ارتفاع في تكلفة استيراد الذهب. تراجع الإقبال على الشراء بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية. تراجع المخاوف الجيوسياسية عالميًا، وهو ما أدى إلى تحول المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن نحو الأصول الأخرى.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم

رغم الانخفاض الواضح في السعر الخام، فإن سعر الذهب بالمصنعية ما زال مرتفعًا نسبيًا، إذ تتراوح المصنعية بين 100 و250 جنيهًا للجرام حسب نوع المشغولات ومتجر البيع.

وبذلك يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية إلى ما بين 5620 و5720 جنيهًا داخل محال الصاغة في المتوسط.

توقعات أسعار الذهب في الأيام المقبلة

توقع خبراء سوق الذهب أن يستقر السعر المحلي في نطاق 5450 إلى 5600 جنيه لعيار 21 خلال الأيام القليلة المقبلة، طالما بقيت الأونصة العالمية فوق مستوى 4100 دولار.

أما في حال كسر الأونصة هذا المستوى، فمن المرجح أن يشهد السوق المحلي انخفاضًا إضافيًا، بينما قد يعاود الصعود تدريجيًا إذا عادت الأسعار العالمية للارتفاع مجددًا.

الأسعار اللحظية للذهب والفضة في مصر

الذهب عيار 24: 6331.5 جنيه بيع / 6285.75 جنيه شراء

6331.5 جنيه بيع / 6285.75 جنيه شراء الذهب عيار 21: 5540 جنيه بيع / 5500 جنيه شراء

5540 جنيه بيع / 5500 جنيه شراء الذهب عيار 18: 4748.5 جنيه بيع / 4714.25 جنيه شراء

4748.5 جنيه بيع / 4714.25 جنيه شراء الجنيه الذهب: 44320 جنيه بيع / 44000 جنيه شراء

44320 جنيه بيع / 44000 جنيه شراء الفضة عيار 925: 920 جنيه

920 جنيه الأونصة العالمية: 4113.73 دولار بيع / 4111.96 دولار شراء

يؤكد استمرار التراجع أن السوق المصري يمر بمرحلة تصحيح سعري طبيعي بعد موجة الارتفاعات الحادة التي شهدها في الأسابيع الماضية.

ويرى مراقبون أن الاتجاه العام يميل نحو الاستقرار المؤقت في ظل غياب محفزات جديدة، مع بقاء الأسعار تحت المراقبة لتأثرها المباشر بتحركات الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا.

انخفاض الذهب اليوم هو فرصة للمستثمرين الراغبين في الشراء على المدى الطويل، لكنه في الوقت نفسه مؤشر على هدوء الأسواق بعد فترة من التقلبات الحادة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

