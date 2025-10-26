تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025..المعدن الأصفر يواصل الهبوط

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما انعكس على حركة البيع والشراء في السوق المحلي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت الأسعار وفق آخر تحديثات التعاملات الصباحية في محال الصاغة والأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 6342 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5550 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4754 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3700 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 44,400 جنيه (يختلف السعر قليلًا باختلاف المصنعية من تاجر لآخر)

- العوامل المؤثرة على حركة الأسعار

تخضع أسعار الذهب في مصر لعدة عوامل داخلية وخارجية تتحكم في اتجاهها صعودًا أو هبوطًا، أبرزها:

1. الأسعار العالمية للأوقية: أي ارتفاع أو انخفاض عالمي ينعكس فورًا على السوق المحلي.

2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: التغير في العملة المحلية يؤثر مباشرة في تسعير الذهب.

3. الطلب المحلي: يزداد في المواسم والأعياد، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.

4. تكاليف المصنعية والضرائب: تختلف حسب المنطقة ونوع المشغولات الذهبية.

التقلبات العالمية وتأثيرها على السوق المصري

تشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب بفعل قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية التي تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تغيرات سريعة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

توقعات الخبراء للفترة المقبلة

يتوقع محللون وخبراء اقتصاديون أن تواصل الأسعار تحركها العرضي خلال الأيام القادمة، حتى تتضح سياسات الفائدة الأمريكية واتجاه الدولار العالمي، مما سيحدد المسار الجديد للمعدن النفيس في السوق المصري.

اقرأ أيضًا:

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تتجاوز 300 جنيه

انخفاض نسبي بعد قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم 21 أكتوبر 2025