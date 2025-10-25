الذهب يهدئ بعد جنونه.. استقرار أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله المعدن النفيس مساء الجمعة، وسط ترقب من الأسواق لتقلبات الدولار والفائدة عالميًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

سجلت أسعار الذهب الرسمية في محال الصاغة على النحو التالي:

عيار 24: 6342.75 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 5830 جنيهًا للجرام.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5565 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4770 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 44,520 جنيهًا.

تفاوت في المصنعية بين المحافظات

تختلف أسعار المصنعية من منطقة إلى أخرى، ومن تاجر لآخر، إذ تتراوح بين 150 و200 جنيهًا للجرام، أي ما يعادل 7% إلى 10% من السعر الأصلي، تبعًا لاختلاف الأسواق المحلية وسياسات التسعير لدى التجار.

الذهب عالميًا يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو

على الصعيد العالمي، اتجه الذهب نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ عشرة أسابيع، حيث تراجعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.85% لتسجل 4109.70 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست 4096.1 دولارًا، متجاوزة خسائر أسبوعية بأكثر من 3%.

كما انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.75% ليصل إلى 4094.45 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.1% لتسجل 48.39 دولارًا للأوقية.

الدولار الأمريكي يضغط على المعدن الأصفر

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 99.01 نقطة بعد ارتفاع طفيف إلى 99.10 نقطة، ما ساهم في استمرار الضغط على أسعار الذهب والمعادن النفيسة في الأسواق العالمية، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأسبوع المقبل.

تراجع باقي المعادن الثمينة

الفضة الآجلة (تسليم ديسمبر): تراجعت بنسبة 1.4% لتسجل 48 دولارًا للأوقية.

البلاتين الفوري: انخفض بنسبة 0.45% ليصل إلى 1623.73 دولارًا للأوقية.

البلاديوم: فقد نحو 1.45% ليستقر عند 1425.85 دولارًا للأوقية بعد تراجع بنسبة 3% خلال الجلسة السابقة.

خلاصة المشهد المحلي والعالمي

يأتي استقرار أسعار الذهب في السوق المصري رغم التراجع العالمي، مدعومًا بعوامل محلية تتعلق بسعر الصرف، ومستوى الطلب المحلي، وحركة السوق الداخلية.

ويراقب المستثمرون عن كثب تحركات الدولار الأمريكي وقرارات أسعار الفائدة لتحديد اتجاه المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

