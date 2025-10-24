أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات داخل محال الصاغة، بعد موجة من الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميًا وارتفاع الدولار في السوق المحلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

بحسب آخر تحديثات محال الصاغة صباح الجمعة، جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24:

بيع: 6371.5 جنيه

شراء: 6314.25 جنيه

مقدار الزيادة: 5.75 جنيهًا

عيار 22:

بيع: 5840.5 جنيه

شراء: 5788 جنيهًا

مقدار الزيادة: 5.25 جنيهًا

عيار 21:

بيع: 5575 جنيهًا

شراء: 5525 جنيهًا

مقدار الزيادة: 5 جنيهات

عيار 18:

بيع: 4778.5 جنيه

شراء: 4735.75 جنيه

مقدار الزيادة: 4.25 جنيهًا

عيار 14:

بيع: 3716.75 جنيه

شراء: 3683.25 جنيه

مقدار الزيادة: 3.25 جنيهات

عيار 12:

بيع: 3185.75 جنيه

شراء: 3157.25 جنيه

مقدار الزيادة: 2.75 جنيهًا

أما الجنيه الذهب فقد سجل:

بيع: 44,600 جنيه

44,600 جنيه شراء: 44,200 جنيه

44,200 جنيه ارتفاع: 40 جنيهًا

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، من أهمها:

السعر العالمي للأوقية، والذي بلغ صباح اليوم 4057 دولارًا تقريبًا. سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إذ يؤدي أي ارتفاع في الدولار إلى زيادة مباشرة في أسعار الذهب المحلية. العرض والطلب في السوق الداخلية، حيث يزيد الإقبال في فترات الأعياد والمناسبات.

الذهب بين الاستثمار والادخار

يُعد الذهب في مصر من أهم وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع استمرار التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

ويتجه المواطنون لشراء السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة لحفظ القيمة، بينما تظل المشغولات الذهبية من عياري 18 و21 الأكثر انتشارًا بين الأسر المصرية للزينة والهدايا.

رئيس شعبة الذهب يفسر استقرار الأسعار

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار الحالية ليست مفاجئة، موضحًا أن السوق يمر بحالة من الهدوء الحذر بعد فترة من التذبذب،

وأضاف أن ارتفاع الأسعار عالميًا مرتبط بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول استمرار سياسة خفض الفائدة، ما يجعل المستثمرين يتجهون نحو الذهب كملاذ آمن.

الذهب يربح في أوقات الأزمات

أشار ميلاد إلى أن الذهب دائمًا ما يحقق مكاسب خلال الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا أن تزايد الإقبال المحلي على المعدن الأصفر نتيجة المخاوف من التضخم أسهم في دعم الأسعار داخل السوق.

توقعات السوق

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تحركات محدودة خلال الأيام المقبلة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، بينما يظل الذهب في نظر المصريين رمزًا للأمان المالي والاستقرار على المدى الطويل.

