رئيس الوزراء يبحث مع محافظ المركزي تنسيق الجهود الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية الهادفة لتعزيز التنسيق بين الجانبين ومتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

تأكيد على تكامل الأدوار الاقتصادية

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين السياسات المالية والنقدية.

استمرار جهود السيطرة على التضخم

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تأكيدًا على مواصلة التنسيق المشترك لضبط الأسواق والحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات الهادفة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.

تلبية الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية

وأضاف الحمصاني أن النقاش تطرق إلى جهود تدبير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، بما يسهم في توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز قدرات الإنتاج والتشغيل.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

واختتم المتحدث الرسمي بأن الاجتماع أكد استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم صمود الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي ومستدام.

