تطوير شامل لحديقة الحيوان بالجيزة.. تفاصيل جديدة وموعد الافتتاح التجريبي

تشهد حديقة الحيوان بالجيزة واحدة من أكبر عمليات التطوير في تاريخها، وسط متابعة واسعة من المواطنين الراغبين في معرفة موعد إعادة فتح أبوابها وأسعار التذاكر الجديدة، خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت الحكومة ووزارة الزراعة خلال مداخلات تلفزيونية تفاصيل مهمة حول خطة التطوير، ومرحلة التشغيل التجريبي، وشكل التجربة الجديدة داخل الحديقة بعد اكتمال المشروع، ويرصد الموجز التفاصيل.

خطة تطوير حديقة الحيوان تمتد على كامل المساحة البالغة 112 فدانًا

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن مشروع التطوير يتم بمشاركة مهنية من القطاع الخاص، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، من بينها الآثار والتخطيط العمراني، وأوضح أن عمليات التطوير تشمل كل أجزاء الحديقة بمساحتها التي تتجاوز 112 فدانًا، مضيفًا أنه تم الانتهاء من النفق الرابط بين حديقتي الحيوان والأورمان، وهو مشروع يهدف لتسهيل حركة الزوار وتحويل الموقع بأكمله إلى منطقة ترفيهية متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير بيئات الحيوانات جرت وفق معايير عالمية، مع نقل الحيوانات إلى أماكن مؤقتة لضمان توفير الرعاية المناسبة لها خلال فترة الإنشاءات. وأكد أن عملية النقل كانت دقيقة نظرًا لضرورة إنشاء بيئات بديلة تماثل الطبيعة الأصلية للحيوانات للحفاظ على راحتها وصحتها.

معايير عالمية لتطوير بيئات الحيوانات.. واستعانة بخبراء دوليين

وأوضح وزير الزراعة أن فرق العمل استعانت بخبراء من جنوب أفريقيا ودول أوروبية لضمان تطبيق أعلى معايير الرفق بالحيوان كما خضعت مناطق السافانا الأفريقية والبيئات الآسيوية إلى إعادة تصميم كامل بشكل يتيح للحيوانات العيش في مساحات أوسع تماثل بيئتها الطبيعية بعيدًا عن الأقفاص القديمة التقليدية.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا ترميم المواقع الأثرية والتراثية المنتشرة داخل الحديقة، مؤكدًا أن أعمال الترميم تسير بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبإشراف المجلس الأعلى للآثار، للحفاظ على القيمة التاريخية للحديقة التي تمتد لأكثر من 150 عامًا.

تشغيل الحديقة بإدارة خاصة.. والوزارة تشرف على الرعاية البيطرية

وأكد الوزير أن إدارة وتشغيل الحديقة بعد تطويرها ستكون مسؤولية القطاع الخاص، بينما تتولى وزارة الزراعة والجهات البيطرية الإشراف لضمان استدامة المشروع ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار. وأشار إلى أنه سيتم فتح الحديقة على مراحل، تبدأ بافتتاح تجريبي يتبعه الافتتاح الكامل قبل نهاية العام المقبل.

تجربة جديدة بالكامل للزوار.. والإعلان عن أسعار التذاكر لاحقًا

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان يهدف إلى إحياء الطابع التاريخي للموقعين، مع إدخال نظم تشغيل حديثة تضمن تجربة ممتعة للزوار.

وأكد أن الحيوانات تخضع لرقابة بيطرية مشددة، وأن نقلها يتم بعناية لضمان عدم تأثرها بأعمال الإنشاء.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر الدخول سيتم الإعلان عنها من قبل الشركة المسؤولة عن التشغيل، مؤكدًا أن الأسعار ستوازن بين تكلفة التطوير وإتاحة الزيارة لجميع الفئات. وستشمل التجربة الجديدة خدمات محسّنة مثل متاجر الهدايا ومسارات حركة مريحة، إضافة إلى سهولة التنقل بين الحديقتين عبر النفق الجديد الذي سيجعل منهما واحدة من أكبر الحدائق داخل مدينة في العالم.