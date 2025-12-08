منخفض جوي قوي يضرب مصر.. وأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوي الأوروبي البارد على مختلف أنحاء البلاد، مع زيادة فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ويرصد الموجز التفاصيل.

أمطار متفاوتة الشدة في الدلتا والقاهرة والجيزة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها محافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم جاءت متفاوتة الشدة تمامًا كما توقعت الهيئة،

وأوضحت أن عدة مناطق في القاهرة والجيزة تشهد أمطارًا متفرقة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تأثير المنخفض الأوروبي البارد على مختلف المحافظات

قالت غانم إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي أوروبي شديد البرودة بدأ منذ ساعات الصباح ولا يزال مستمرًا.

وأكدت أن هذا المنخفض تسبب في اضطراب حالة البحر المتوسط وسقوط أمطار غزيرة على المحافظات المطلة عليه.

زيادة في كميات الأمطار خلال الأيام القادمة

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن فرص سقوط الأمطار ستزداد خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى أمطار متوسطة ورعدية، وقد تكون غزيرة على:

مطروح

الإسكندرية

شمال الدلتا

الغربية

الشرقية

وأكدت أن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تأثرًا بالأمطار.

الطقس يومي الأربعاء والخميس.. وتحسن نسبي الجمعة

توقعت الهيئة أن يشهد يومي الأربعاء والخميس أمطارًا متفاوتة الشدة حسب كل منطقة، مشيرة إلى احتمال انتهاء موجة الأمطار يوم الجمعة المقبلة.

نصائح وتحذيرات للمواطنين خلال موجة عدم الاستقرار

وجهت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للحفاظ على السلامة، أبرزها: