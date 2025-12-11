عوض تاج الدين: 60% إصابة بـH1N1 وتحذيرات رسمية وتأكيدات بغياب فيروسات جديدة

في ظل تزايد شكاوى المصريين من موجات البرد والإنفلونزا، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الوضع «تحت السيطرة»، رغم ارتفاع نسب الإصابة الموسمية، وشدد على أن فيروس H1N1 هو الأكثر انتشارًا حاليًا بنسبة تصل إلى 60% من الحالات المكتشفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ارتفاع موسمي في الإصابات

أوضح تاج الدين أن مصر تشهد في هذا الوقت من كل عام زيادة ملحوظة في الإصابات التنفسية بسبب تغير الفصول، مؤكدًا أن الأعراض هذا الموسم أكثر قوة من السنوات السابقة، لكنها لا تشير إلى ظهور أي فيروس جديد.

جميع الفيروسات التنفسية موجودة

أكد مستشار الرئيس عوض تاج الدين أن الفيروسات الموسمية — مثل الإنفلونزا بنوعيها (A) و(B)، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس كورونا — تنتشر بدرجات متفاوتة، إلا أن فيروس H1N1 يظل الأكثر تداولًا بين المواطنين.

لا تحورات خطيرة

وأشار تاج الدين إلى أن الفيروس المتصدر للموجة الحالية هو نفسه المعروف سابقًا، مع حدوث تحورات طبيعية غير مقلقة، مشددًا على أن هذه التحورات «متوقعة» ولا تستوجب الذعر.

أعراض أشد من المعتاد

لفت تاج الدين إلى أن حدة الأعراض هذا العام أقوى من الأعوام الماضية، مرجعًا ذلك إلى طبيعة الموجة الموسمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا توجد فيروسات غامضة أو مستجدة تتفشى بين المواطنين.

توصيات احترازية للمواطنين