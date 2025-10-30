عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا .. سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025

سجلت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025 تراجعاً جديداً ، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر.

وفي هذا الصدد واستمرارًا للخدمات المختلفة التي يقدمها موقع اليوم نرصد لكم، سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب ، وذلك في الأسواق المحلية المصرية، وأسواق المال العالمية، كما يلي :



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل 6028 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ 5275 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

عيار 18: وصل إلى 4521 جنيهًا للجرام.

عيار 14: حقق نحو 3516 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 42,200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر حسب المصنعية.

العوامل المحددة لتحركات الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها:

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا بالدولار ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه: يتسبب تراجع الجنيه أمام الدولار في زيادة أسعار الذهب، والعكس صحيح.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال فترات الأعياد والمناسبات، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.

وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن المضافة في التصنيع انخفض العيار.

ويُعتمد على الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير السبائك والحُلي في الأسواق.

الفاتورة الضريبية.. ضمان للمشتري وحماية قانونية

يُنصح المشترون دائمًا بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي للفاتورة (سيريال نمبر).

نسخة أصلية وأخرى مطابقة مكربنة.

هذه الفاتورة تضمن شفافية التعامل وتحمي المشتري قانونيًا في حال وجود أي نزاع.

التوجهات العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تمر الأسواق العالمية للذهب بمرحلة من التذبذب نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار.

التوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين حول العالم إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

الذهب بين الادخار والاستثمار الآمن

رغم حالة التذبذب، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا لدى المصريين، سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو كاستثمار طويل الأجل، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025